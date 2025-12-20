Terminó el Campeonato Nacional y con ello, el Mercado de Fichajes comienza a moverse, donde se reveló que una de las figuras de Cobresal estaría listo para cambiar de equipo y llegar a uno de los rivales de Los Mineros.

El cuadro de Atacama terminó en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, lo que le dio la clasificación a la fase previa de Copa Sudamericana. Sin embargo, de cara a la nueva temporada, el equipo perderá a uno de sus defensas.

El jugador que deja Cobresal y fichará por Huachipato

Según revela el periodista deportivo Renzo Luvecce, Cristián Toro está listo con los “Acereros”. “Quedó como jugador libre debido a que no renovó su contrato con Cobresal”.

Asimismo, el comunicador agrega que tuvo una oferta de Deportes Concepción, pero finalmente optó por Huachipato. “Arremetieron con un mejor ofrecimiento en cuanto a los años de contrato y en futbolístico porque van a la Pre Libertadores”.

Tras coronarse campeones de Copa Chile, los Acereros disputarán la Fase 2 del torneo continental. “El jugador firmará contrato por 2 años y será presentado la próxima semana, entre el lunes 22 de diciembre y martes 23″, revela Luvecce.

Cristián Toro se vestirá de Negriazul para el 2026. 16/8/2025 Jorge Loyola/Photosport

Cobresal en Sudamericana

El equipo clasificó a la fase previa del torneo y tendrá que medirse contra Audax Italiano en un partido único por el paso a fase de grupos.