¡Preparando la Sudamericana! Cobresal tiene en la mira a goleador de Primera B

Aseguran que Los Mineros pusieron sus ojos en este jugador de Primera B, que tuvo una gran temporada goleadora.

Por Andrea Petersen

El jugador que atrapa la atención de los Mineros.
Cobresal se encuentra preparando lo que será la próxima temporada, donde disputarán la Copa Sudamericana tras terminar en el séptimo lugar de la tabla de posiciones. Con miras a ello, el club tiene a un goleador en la mira para reforzar la delantera.

Según reveló el periodista deportivo Renzo Luvecce, “Los Mineros” van detrás del delantero argentino Tobías Figueroa, que termina su contrato con Deportes Antofagasta.

Me indican que Gustavo Huerta lo pidió y la dirigencia comenzó las gestiones iniciales para ver si pueden traer al delantero que esta temporada marcó 19 goles en total”, señaló.

La carrera de Tobías Figueroa

El jugador de 33 años comenzó su carrera en su natal Argentina donde debutó junto a Belgrano en 2010.

Tras eso pasó a préstamo a clubes como Almirante Brown, Crucero del Norte, Sarmiento de Junín y Guillermo Brown. Luego de esto, llegó a Chile, donde jugó en Unión Española, Deportes Copiapó, Curicó Unido y Deportes Antofagasta.

Tobias Figueroa suena en Cobresal/Photosport

Con los Pumas tuvo una dura temporada, ya que a pesar de anotar 19 tantos y convertirse en uno de los goleadores de Primera B, el club quedó fuera de la liguilla por el ascenso a la división de honor, por lo que disputarán nuevamente la Primera B el 2026.

