Universidad de Chile se prepara para conocer a su rival en la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, donde tendrá que tener un enfrentamiento a partido único contra otro de los clasificados del fútbol chileno.

Cobresal, Palestino y Audax Italiano serán los equipos nacionales que serán sorteados para dirimir los dos cupos que tiene Chile en la fase de grupos del torneo internacional, por lo mismo la atención estará puesta desde las 12 horas.

En ese sentido, Conmebol explicó cómo será el proceso para conocer las llaves chilenas en la primera parte del torneo: “Para determinar los cruces de la Primera Fase será realizado un sorteo entre los 4 representantes de cada país para definir los cruces nacionales”.

“La localía se definirá por sorteo y corresponderá al primer equipo sorteado para la definición de cada cruce. Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país clasifican a la Fase de Grupos”, detallan.

La U alcanzó las semifinales en la Copa Sudamericana 2025.

Así será el sorteo de la Copa Sudamericana

Conmebol explicó el sistema del sorteo de la primera fase para la Copa Sudamericana, donde “las bolillas estarán ubicadas en bolilleros distintos por cada país”.

“Los 4 equipos representantes de cada país estarán en el mismo bolillero”, donde se irán conociendo los cruces y las localías, según el primer equipo que salga para cada enfrentamiento.

Algo donde la U estará muy atenta, porque, según la condición que le toque, podrá pagar uno de los partidos pendientes del gravísimo castigo de Conmebol, por lo que el cuadro azul preferiría ser local en esta llave.

Para tener en cuenta:

El sorteo se iniciará sorteando una bolilla que será el equipo 1 en el primer cruce nacional (equipo que jugará de local en el partido) y seguidamente será sorteado su rival que será el equipo 2 (equipo visitante). El ganador de ese cruce recibirá la designación de equipo 1 del país en la Fase de Grupos (BOL 1, CHI 1, COL 1, ECU 1, PAR 1, PER 1, URU 1 y VEN 1).

La siguiente bolilla a ser sorteada será el equipo 3 en el segundo cruce nacional (equipo que jugará de local en el partido) y seguidamente será sorteado su rival que será el equipo 4 (equipo visitante). El ganador de ese cruce recibirá la designación de equipo 2 del país en la Fase de Grupos (BOL 2, CHI 2, COL 2, ECU 2, PAR 2, PER 2, URU 2 y VEN 2).

