Universidad de Chile sigue complicada con el fin del contrato del técnico Gustavo Álvarez, una vez que el entrenador argentino decidió poner fin a su etapa al mando de los azules, pero sin renunciar.

El ex Huachipato quiso arreglar a la buena el año de contrato que tiene firmado con la dirigencia de Azul Azul, algo que, por ahora, no es aceptado por la concesionaria.

Por lo mismo, han tenido varias reuniones con su representante en forma telemática, donde le han hecho valer el respetar la cláusula de salida que son 1,2 millones de dólares.

Pese a esto, las partes han tenido una nueva charla, por lo que se han puesto un primer plazo para poder cerrar el contrato, que es este viernes cuando se reúna al directorio de Azul Azul.

Gustavo Álvarez está dispuesto a pagar en cuotas a la U. Foto: Alex Diaz/Photosport

¿Cuál es la última propuesta de la U con Álvarez?

Así al menos lo reveló el periodista Marcelo Díaz en el programa “Todos somos Técnicos” del canal TNT Sports, donde apunta que Universidad de Chile se cansó y no quiere seguir perdiendo el tiempo.

“Esto es información verídica, de aquí al viernes va a haber una propuesta. Mayo se la va a plantear a la directiva, para llegar a un acuerdo”, explicó el reportero de la U.

“A mí lo que me dicen es que de aquí al viernes se llega a un acuerdo, de aquí al viernes se resuelve para cerrar y terminar el contrato, para destrabar la situación”, enfatizó.

En ese sentido, reveló una clave de la última negociación, con cuotas: “Ahora, estaba la propuesta de que pague algo ahora y otra parte cuando tenga un club”.

