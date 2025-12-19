El fútbol internacional no se detiene y la jornada de hoy viene cargada de encuentros atractivos en distintas ligas del mundo, con acción tanto en Europa como en otros rincones del planeta.
En el Viejo Continente, uno de los focos estará puesto en España, donde Valencia recibirá a Mallorca en el arranque de una nueva fecha de La Liga, mientras queen Alemania la Bundesliga ofrecerá un interesante duelo entre Borussias, donde Dortmund recibe al Mönchengladbach. A eso se suma movimiento en la Championship inglesa, la Serie B italiana y la siempre competitiva Jupiler Pro League de Bélgica.
Además, la jornada contará con un duelo de alto calibre en la Supercoppa Italia, donde Bologna e Inter de Milán animarán una de las semifinales del torneo. En paralelo, también habrá fútbol en Sudamérica con partidos en la Liga Pro de Ecuador y otras divisiones que puedes seguir vía streaming. Revisa a continuación todos los partidos del día y dónde verlos en vivo.
Partidos de hoy y dónde ver por TV y online
Supercoppa Italia – Semifinal
- 16:00 horas – Bologna vs. Inter de Milán. Transmite: DGO, Amazon Prime Video, DSports.
La Liga de España
- 17:00 horas – Valencia CF vs. Mallorca. Transmite: DGO, Amazon Prime Video, DSports+ Plus.
Bundesliga
- 16:30 horas – Borussia Dortmund vs. Borussia M’gladbach. Transmite: Disney+ Premium.
2. Bundesliga
- 14:30 horas – Hertha Berlin vs. Arminia Bielefeld. Transmite: Disney+ Premium.
- 14:30 horas – Paderborn 07 vs. Darmstadt 98. Transmite: Disney+ Premium.
Championship de Inglaterra
- 17:00 horas – Swansea City vs. Wrexham. Transmite: Disney+ Premium, ESPN 5
Jupiler Pro League de Bélgica
- 16:45 horas – Charleroi vs. Genk. Transmite: DAZN.
LaLiga de España – 2° división
- 16:30 horas – Eibar vs. Real Valladolid. Transmite: DGO, DSports 6.
Serie B Italiana
- 16:30 horas – Bari vs. Catanzaro. Transmite: OneFootball PPV
Liga Pro Ecuador
- 18:00 horas – El Nacional vs. Delfín SC. Transmite: ElCanalDelFutbol.com.
National League de Inglaterra
- 16:45 horas – Altrincham vs. AFC Rochdale. Transmite: DAZN
UAE Division 1
- 09:40 horas – Masfout Club vs. Emirates Club. Transmite: FIFA+, DAZN App.
- 09:45 horas – Al Arabi UAE vs. Dibba Al-Hisn. Transmite: FIFA+, DAZN App.
- 11:15 horas – Gulf United vs. Dubai United FC. Transmite: FIFA+, DAZN App.