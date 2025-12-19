El fútbol internacional no se detiene y la jornada de hoy viene cargada de encuentros atractivos en distintas ligas del mundo, con acción tanto en Europa como en otros rincones del planeta.

En el Viejo Continente, uno de los focos estará puesto en España, donde Valencia recibirá a Mallorca en el arranque de una nueva fecha de La Liga, mientras queen Alemania la Bundesliga ofrecerá un interesante duelo entre Borussias, donde Dortmund recibe al Mönchengladbach. A eso se suma movimiento en la Championship inglesa, la Serie B italiana y la siempre competitiva Jupiler Pro League de Bélgica.

Además, la jornada contará con un duelo de alto calibre en la Supercoppa Italia, donde Bologna e Inter de Milán animarán una de las semifinales del torneo. En paralelo, también habrá fútbol en Sudamérica con partidos en la Liga Pro de Ecuador y otras divisiones que puedes seguir vía streaming. Revisa a continuación todos los partidos del día y dónde verlos en vivo.

Partidos de hoy y dónde ver por TV y online

Supercoppa Italia – Semifinal

16:00 horas – Bologna vs. Inter de Milán. Transmite: DGO, Amazon Prime Video, DSports.

La Liga de España

17:00 horas – Valencia CF vs. Mallorca. Transmite: DGO, Amazon Prime Video, DSports+ Plus.

Bundesliga

16:30 horas – Borussia Dortmund vs. Borussia M’gladbach. Transmite: Disney+ Premium.

2. Bundesliga

14:30 horas – Hertha Berlin vs. Arminia Bielefeld. Transmite: Disney+ Premium.

14:30 horas – Paderborn 07 vs. Darmstadt 98. Transmite: Disney+ Premium.

Championship de Inglaterra

17:00 horas – Swansea City vs. Wrexham. Transmite: Disney+ Premium, ESPN 5

Jupiler Pro League de Bélgica

16:45 horas – Charleroi vs. Genk. Transmite: DAZN.

LaLiga de España – 2° división

16:30 horas – Eibar vs. Real Valladolid. Transmite: DGO, DSports 6.

Serie B Italiana

16:30 horas – Bari vs. Catanzaro. Transmite: OneFootball PPV

Liga Pro Ecuador

18:00 horas – El Nacional vs. Delfín SC. Transmite: ElCanalDelFutbol.com.

National League de Inglaterra

16:45 horas – Altrincham vs. AFC Rochdale. Transmite: DAZN

