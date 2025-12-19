Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Agenda de partidos

Los partidos de hoy viernes 19 de diciembre: Horarios y dónde ver en vivo por TV y online

Conoce los partidos más importantes de este viernes 19 de diciembre en el mundo fútbol, sus horarios y transmisión.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Conoce los partidos más importantes que se juegan esta jornada en el mundo.
© JAVIER SALVO/PHOTOSPORTConoce los partidos más importantes que se juegan esta jornada en el mundo.

El fútbol internacional no se detiene y la jornada de hoy viene cargada de encuentros atractivos en distintas ligas del mundo, con acción tanto en Europa como en otros rincones del planeta.

En el Viejo Continente, uno de los focos estará puesto en España, donde Valencia recibirá a Mallorca en el arranque de una nueva fecha de La Liga, mientras queen Alemania la Bundesliga ofrecerá un interesante duelo entre Borussias, donde Dortmund recibe al Mönchengladbach. A eso se suma movimiento en la Championship inglesa, la Serie B italiana y la siempre competitiva Jupiler Pro League de Bélgica.

Además, la jornada contará con un duelo de alto calibre en la Supercoppa Italia, donde Bologna e Inter de Milán animarán una de las semifinales del torneo. En paralelo, también habrá fútbol en Sudamérica con partidos en la Liga Pro de Ecuador y otras divisiones que puedes seguir vía streaming. Revisa a continuación todos los partidos del día y dónde verlos en vivo.

Partidos de hoy y dónde ver por TV y online

Supercoppa Italia – Semifinal

  • 16:00 horas – Bologna vs. Inter de Milán. Transmite: DGO, Amazon Prime Video, DSports.

La Liga de España

  • 17:00 horas – Valencia CF vs. Mallorca. Transmite: DGO, Amazon Prime Video, DSports+ Plus.

Bundesliga

  • 16:30 horas – Borussia Dortmund vs. Borussia M’gladbach. Transmite: Disney+ Premium.
Publicidad

2. Bundesliga

  • 14:30 horas – Hertha Berlin vs. Arminia Bielefeld. Transmite: Disney+ Premium.
  • 14:30 horas – Paderborn 07 vs. Darmstadt 98. Transmite: Disney+ Premium.

Championship de Inglaterra

  • 17:00 horas – Swansea City vs. Wrexham. Transmite: Disney+ Premium, ESPN 5

Jupiler Pro League de Bélgica

  • 16:45 horas – Charleroi vs. Genk. Transmite: DAZN.
Publicidad

LaLiga de España – 2° división

  • 16:30 horas – Eibar vs. Real Valladolid. Transmite: DGO, DSports 6.

Serie B Italiana

  • 16:30 horas – Bari vs. Catanzaro. Transmite: OneFootball PPV

Liga Pro Ecuador

  • 18:00 horas – El Nacional vs. Delfín SC. Transmite: ElCanalDelFutbol.com.
Publicidad

National League de Inglaterra

  • 16:45 horas – Altrincham vs. AFC Rochdale. Transmite: DAZN

UAE Division 1

  • 09:40 horas – Masfout Club vs. Emirates Club. Transmite: FIFA+, DAZN App.
  • 09:45 horas – Al Arabi UAE vs. Dibba Al-Hisn. Transmite: FIFA+, DAZN App.
  • 11:15 horas – Gulf United vs. Dubai United FC. Transmite: FIFA+, DAZN App.
Lee también
¡Con La Roja como animadora! Los partidos de hoy viernes 28 de noviembre
Noticias

¡Con La Roja como animadora! Los partidos de hoy viernes 28 de noviembre

Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy domingo 23 de noviembre
Noticias

Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy domingo 23 de noviembre

Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy sábado 22 de noviembre
Noticias

Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy sábado 22 de noviembre

Colo Colo tiene una nueva obsesión europea
Colo Colo

Colo Colo tiene una nueva obsesión europea

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo