Nuevo viernes, nueva jornada de partidos en Chile y el mundo. Este 28 de noviembre habrá un duelo muy atractivo para nuestro país, La Roja Femenina animará una nueva jornada de la Liga de Naciones CONMEBOL enfrentando por la fecha 3 al combinado de Perú.
Siguiendo la línea de duelos femeninos, también seremos testigos de la gran final del fútbol femenino europeo con el duelo decisivo de la Liga de Naciones de la UEFA entre Alemania y España, además del comienzo de la acción en varias ligas masculinas en el mundo, como La Liga de España, la Serie A de Italia, la Bundesliga y mucho más. Conoce estos y muchos más partidos, a continuación, en RedGol.
Partidos de hoy viernes 28 de noviembre y dónde ver
Liga de Naciones Femenina Conmebol
- 18:00 horas – Perú vs. Chile. Transmite CHV, Sitio web CHV, YouTube de CHV.
Liga 2D Chile
- 18:00 horas – Santiago City vs. Deportes Melipilla. Transmite La Liga 2D.
- 20:30 horas – Deportes Rengo vs. Deportes Linares. Transmite La Liga 2D.
La Liga 1° División España
- 17:00 horas – Getafe vs. Elche. Transmite DGO, DSPORTS+ (613/1613) y Amazon Prime Video.
Serie A Italia
- 16:45 horas – Como 1907 vs. Sassuolo. Transmite Disney+ Premium.
Francia Ligue 1
16:45 horas – Metz vs. Rennes. Transmite Disney+ Premium.
Bundesliga
- 16:30 horas – Borussia M’gladbach vs. RB Leipzig. Transmite Disney+ Premium, ESPN Premium.
Superliga Turca
- 14:00 horas – Kocaelispor vs. Gençlerbirligi SK. Transmite Disney+ Premium.
UEFA Women’s Nations League
- 16:30 horas – Final: Alemania vs. España. Transmite ESPN 4, Disney+ Premium / FIFA+.
- 17:10 horas – 3er Puesto: Francia vs. Suecia. Transmite Disney+ Premium.
2. Bundesliga
- 14:30 horas – Schalke 04 vs. Paderborn 07. Transmite Disney+ Premium.
- 14:30 horas – Hannover 96 vs. Karlsruher. Transmite Disney+ Premium.
3. Liga de Alemania
- 15:00 horas – Wehen Wiesbaden vs. Erzgebirge Aue. Transmite OneFootball PPV.
Regionalliga de Alemania
- 15:00 horas – Sonnenhof Grossaspach vs. Astoria Walldorf. Transmite OneFootball PPV.
Championship de Inglaterra
- 17:00 horas – Oxford Utd. vs. Ipswich Town. Transmite Disney+ Premium, ESPN 5.
LaLiga 2° de España
- 16:30 horas – Sporting Gijón vs. FC Andorra. Transmite Disney+ Premium.
Primera B Argentina
- 20:05 horas – Argentino Merlo vs. Excursionistas. Transmite TyC Sports Internacional.
Serie B Italia
- 16:30 horas – AC Cesena vs. Modena. Transmite OneFootball PPV.
Serie C Italia
- 16:30 horas – Triestina vs. Pro Patria. Transmite FIFA+.