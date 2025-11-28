Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Colo Colo vs. Cobresal: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Albos y Mineros jugarán la fecha 29 del Campeonato Nacional, luchando por un cupo a Copa Sudamericana.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo vs. Cobresal, juegan por la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTColo Colo vs. Cobresal, juegan por la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

Colo Colo le ganó por un contundente 4-1 a Unión La Calera, con anotaciones de Lucas Cepeda que abrió el marcador en el minuto 8′, seguido de Javier Correa (16′), Víctor Felipe Méndez (25′) y Salomón Rodríguez (85′).

Con este triunfo, el Cacique consigue una racha de tres victorias seguidas y busca mantener el buen rendimiento en las dos últimas jornadas del Campeonato Nacional, donde su próximo rival por la fecha 29 será Cobresalque será local en el Estadio El Cobre.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Cobresal y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Cobresal juegan este viernes 28 de noviembre, desde las 18:30 hrs. en el Estadio El Cobre, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Mineros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
¿Qué resultados clasifican a Colo Colo a Copa Sudamericana la próxima fecha?

ver también

¿Qué resultados clasifican a Colo Colo a Copa Sudamericana la próxima fecha?

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad
Lee también
¿Qué pasa si Colo Colo gana, empata o pierde con Cobresal?
Colo Colo

¿Qué pasa si Colo Colo gana, empata o pierde con Cobresal?

Formación y citados de Colo Colo para final de seis puntos ante Cobresal
Colo Colo

Formación y citados de Colo Colo para final de seis puntos ante Cobresal

Programación Fecha 29 Liga de Primera: Agenda partidos y horarios
Campeonato Nacional

Programación Fecha 29 Liga de Primera: Agenda partidos y horarios

Garcés delira con ex albo: "Fue cuarto arquero y sabía que..."
Chile

Garcés delira con ex albo: "Fue cuarto arquero y sabía que..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo