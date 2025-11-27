River Plate quedó tempranamente eliminado del torneo argentino y con ello se vienen tiempos de cambios para el ‘millonario’. Desde Argentina adelantan que no son pocos los jugadores que saldrán del plantel –entre ellos Paulo Díaz- y es en ese contexto donde a muchos sorprendió la figura de Miguel Borja.

El delantero colombiano de 32 años termina contrato en diciembre y no renovará, poniendo así fin a una etapa que comenzó a mediados del 2022 y donde marcó 62 goles en 84 partidos, números que de todas formas no dejaron contento del todo a la afición, siendo el objeto de varias críticas durante estos años.

ver también Grande de la Conmebol quiere fichar a la principal figura del Súper Coquimbo Unido

Así, Borja podrá negociar libremente con cualquier club del mundo y si bien interesados no faltarán, no son pocos los hinchas chilenos que en redes sociales han insinuado que su club debería ir por el cafetalero.

Lo cierto, es que el salario de Borja es muy alto y en Chile solo Colo Colo y Universidad de Chile, no exento de esfuerzo, podría pagarlo.

El ‘abordable’ salario de Miguel Borja en River para Colo Colo y la U:

De acuerdo con información publicada por el sitio Top Mercato, Miguel Borja percibe un salario cercano a los 1.5 millones de dólares por temporada en el conjunto de Núñez. Esto equivale aproximadamente a $1.393.890.000 pesos chilenos al año.

Si bien la cifra puede parecer estratosférica, su salario mensual no está tan alejado del que Arturo Vidal recibe en Colo Colo. Mientras el “King” gana 114 millones de pesos cada 30 días, Borja recibe alrededor de $116 millones mensuales.

Publicidad

Publicidad

Miguel Borja deja River y no son pocos los que sueñan con verlo en Colo Colo o la U. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

¿Y en la U?

En la Universidad de Chile, el sueldo más alto actualmente es el de Lucas Di Yorio, quien percibe 65 millones de pesos mensuales. Aunque está lejos de lo que gana Borja, sigue siendo una base importante si el club decidiera intentar fichar al colombiano.

Todo esto, por supuesto, en un escenario hoy de ficción y considerando que para 2026 la U podría liberar una parte importante de su masa salarial con las posibles salidas del propio Di Yorio, Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras e incluso de Leandro Fernández, quien gana cerca de 40 millones de pesos al mes, es decir, que solo sumando lo que ganan Di Yorio y Fernández este 2025 se liberarían más de 100 millones de pesos.

Publicidad