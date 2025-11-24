En medio del actual mal presente que vive River Plate en el fútbol argentino, no son pocos los hinchas de este club que apuntan como uno de los responsables de esta actualidad al defensor chileno Paulo Díaz, quien lleva seis temporadas y media en la institución.

Todo explotó luego de la derrota en el Superclásico ante Boca Juniors. Tras el mismo, su técnico Marcelo Gallardo decidió “cortarlo” y sacarlo de las convocatorias para los siguientes encuentros, incluyendo el de esta jornada ante Racing por los playoffs del Torneo de Clausura 2025.

El tema es que Paulo Díaz tiene contrato vigente con River hasta el 31 de diciembre del 2027. A pesar de aquello, en el cuadro argentino, y particularmente el entrenador, dictaron sentencia sobre el futuro del defensor chileno.

Dictan sentencia por futuro de Paulo Díaz en River

El cuadro “Millonario” entregó la citación para el duelo de este lunes ante Racing en Avellaneda, donde no aparecía el seleccionado nacional, lo que confirma el “corte” que Gallardo le realizó y da una señal contundente: no está en sus planes.

El periodista partidario Renzo Pantich dio a conocer el futuro de Paulo Díaz en River con tres palabras: “Fin de Ciclo“. Y no sería el único, pues al chileno se suma el delantero colombiano Miguel Borja, quienes dejarán la “Banda Sangre” al culminar la presente campaña.

Así las cosas, si el elenco trasandino continúa en carrera durante el Clausura 2025, el defensor nacional no entrará en su consideración. Sobre las razones, en Argentina advierten que “Gallardo evidentemente no lo vio con ganas de recuperar su puesto“.

Los números del chileno en 2025

En la presente temporada, entre torneos locales y Copa Libertadores, donde River llegó a cuartos de final, Paulo Díaz sumó un total de 2.313 minutos en cancha durante 29 juegos, en los que registró dos goles, una asistencia y recibió seis tarjetas amarillas.