“Ni un llamado…”: Cuentan la firme sobre el futuro de Paulo Díaz en River Plate

River Plate clasificó con lo justo a los playoffs del torneo de clausura en Argentina. El elenco de Marcelo Gallardo atraviesa un delicado momento y uno de los más criticados es Paulo Díaz. El central chileno no ha podido repetir el gran rendimiento de los últimos años, y ante Vélez ni fue convocado.

“Es parte del trabajo, de las decisiones que hay que tomar de acuerdo a las situaciones que se van presentando“, expresó el adiestrador sobre la decisión de no citar al ex San Lorenzo y Colo Colo entre otros.

Lo que de inmediato despierta varias teorías sobre el futuro del defensa formado en Palestino. Es que la hinchada le soltó la mano y hasta piden su salida a final de año. Lo que despierta el interés de los grandes, y hasta se rumorea una posible llegada a Universidad de Chile.

Tema que decidió afrontar la familia del seleccionado nacional y en conversación con Redgol explicaron su situación con peras y manzanas. “No se nos ha pasado por la mente está opción”, lanzó fuerte y claro Ítalo Díaz.

“Por el momento no hay nada. Ni un llamado. Pensar en volver a Chile, todavía no. Él tiene contrato en River. Mi único consejo es que disfruten a donde vayan”, complementó el también ex defensa central.

¿Dónde jugará Paulo Díaz en 2026?

Según indica el contrato de Paulo Díaz, el defensa tiene vínculo con River Plate hasta el 31 de diciembre del 2027. Por lo que aún tiene varias temporadas por disputar en Argentina.

Lo que podría cambiar el panorama es una importante oferta por el defensa tasado en cuatro millones de euros. Pero esto no tiene desenfocado al defensa y desde su familia recalcaron que solo está mentalizado en revertir este mal momento en River y sumar un nuevo titulo con Marcelo Gallardo.

Paulo Díaz se mantendrá en River Plate pese a los rumores de una posible salida

“Todavía le queda carrera a Paulo. Por su cabeza solo está River, y aún no piensa en volver a Chile. Ni tampoco jugar en un grande, por ahora”, sentenció Ítalo Díaz a Redgol.