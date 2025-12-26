Es tendencia:
Impacto en el fútbol femenino: ídola de U. de Chile anuncia su salida del club

Carla Guerrero dio una noticia que ningún hincha de U. de Chile quería escuchar. "Es difícil despedirse..."

Por Javiera García L.

Carla Guerrero se despidió: no sigue en la U
U. de Chile femenino se arma para la siguiente temporada. Tras perder la final de la Liga Femenina contra Colo Colo, las azules piensan en 2026, donde buscarán su revancha local y además competirán en la Copa Libertadores.

Y este viernes llegó un anuncio que ningún hincha del Bulla quería escuchar. Carla Guerrero, referente de la U y seleccionada nacional, confirmó su salida del club después de cinco años.

“Es difícil despedirse de un club que amo tanto, pero después de muchos años defendiendo esta hermosa camiseta, hoy nuestros caminos se separan. Fueron años increíbles“, dijo la Jefa.

Di lo mejor de mí y defendí esta camiseta a muerte, luché, peleé y me entregué siempre al 1000%. A la gente que siempre me apoyó y estuvo en cada partido alentando, espero que donde vaya me siga apoyando”, sumó.

Carla Guerrero se despide de U. de Chile femenino

Con esto, Carla Guerrero es la cuarta salida de U. de Chile femenino de cara a la temporada 2026. Se suma a Valentina Navarrete, Nayerly Hernández y Camila Pavez, quienes tampoco siguen.

Por otra parte, el Romántico Viajero ya renovó los contratos de Rebeca Fernández, Monserratt González, Valentina Díaz, Llanka Groff, Gabriela Herrera, Bárbara Sánchez, Mariana Morales y Su Helen Galaz.

