No solo el equipo masculino de Universidad de Chile tiene desafíos importantes en este 2026, sino que también el femenino. Y para llegar de la mejor forma al inicio oficial de la temporada las azules jugarán un amistoso de palabras mayores ante River Plate de Argentina.

Este compromiso pactado para este sábado 31 de enero desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional apunta a ser histórico no solo para la U femenina, sino que también para toda la actividad de nuestro país.

La razón de esto es que la escuadra universitaria tiene como objetivo romper el récord de mayor asistencia a un partido de fútbol femenino en nuestro país. Ese logro lo tiene Colo Colo, cuando en el 2023 metieron a 19.966 hinchas al Monumental para un partido de su equipo de mujeres.

ver también Para romper récord de público: La U se toma el Estadio Nacional por tres días seguidos

El canal de TV abierta que transmitirá a Universidad de Chile Femenina

Por si fuera poco esta importante brega ya tiene canal en la TV abierta para ser transmitido en todo el país. Será TVN la cadena que a través de su señal abierta y sus plataformas digitales llevará este duelo entre azules y millonarias.

Universidad de Chile quiere romper la historia del fútbol femenino de nuestro país. | Foto: U de Chile.

De esta manera TVN se suma a Directv (610/1610) y Dsports 2 (612/1612) y Amazon Prime Video (para quiénes estén suscritos al servicio de streaming) como encargados de transmitir un encuentro que apunta a ser histórico para el equipo femenino de la U.

Publicidad

Publicidad

Las entradas para este partido se pueden adquirir a través de Punto Ticket. Los precios irán desde los 5 mil pesos en las galerías hasta los 35 mil en bajo marquesina.

ver también Arantza y Grettel Suazo encabezan la nueva nómina de la selección chilena femenina sub 20

Cabe recordar que el torneo 2026 de la Primera División Femenina del fútbol chileno lo jugarán Colo Colo, Coquimbo Unido, Deportes Iquique, Deportes Recoleta, Deportes Temuco, Huachipato, Magallanes, Palestino, Santiago Wanderers, Unión Española, Universidad Católica, Universidad de Chile y Universidad de Concepción.