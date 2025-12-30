U. de Chile femenino se arma para la temporada 2026, donde volverá a competir en la Copa Libertadores y buscará su revancha en la Liga de Primera tras perder la final contra Colo Colo en La Florida.

En esa línea, las azules definen los primeros movimientos en el plantel y el más sensible de todos tuvo que ver con Carla Guerrero, quien comunicó su salida del club después de cinco temporadas.

“Es difícil despedirse de un club que amo tanto, pero después de muchos años defendiendo esta hermosa camiseta, hoy nuestros caminos se separan“, dijo la Jefa en redes sociales, sin hablar de su futuro.

Ahora, desde U. de Chile la despiden. En redes sociales, el Bulla publicó: “La pasión y la entrega jamás faltaron con tu presencia en la cancha. Gracias por todo, Jefa. ¡Éxito en tu próximo desafío!”.

U. de Chile despide a una referente: no sigue Carla Guerrero

Además, en un comunicado, U. de Chile informó: “Carla Guerrero finalizó su vínculo contractual con nuestra Institución, cerrando así su segundo paso defendiendo la camiseta del Romántico Viajero“.

“Durante este período se consolidó como una figura importante dentro y fuera de la cancha, destacando por su liderazgo y compromiso, coronando esta etapa con la consagración como campeona en la temporada 2021“, sumó.

