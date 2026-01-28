Mercado de fichajes, bendito tiempo en el que los rumores, las traiciones y los cálculos económicos se toman la agenda del fútbol chileno. Más cuando hay dos equipos grandes involucrados.

Es el caso de Natalia Campos, portera que fue anunciada el martes por Universidad Católica, club en el que se formó, para tomar las riendas de la portería en 2026.

“¡Qué felices estamos de volver a verte en casa! La Franja te queda de 10”. pusieron en el anuncio de presentación de Natalia Campos, con la arquera apuntando el escudo. No es la primera vez que la arquera cruza la vereda entre dos grandes de Chile.

ver también ¡Oficial! Colo Colo Femenino presenta a Claudia Salfate como su primer refuerzo para 2026

Pasos por la U y Colo Colo

Natalia Campos es la jugadora que más ha defendido los colores de Universidad Católica a nivel femenino. Sin embargo, también defendió, entre medio, los colores de Audax Italiano y de Colo Colo. Con este último cuadro, disputó la Copa Libertadores en 2016.

Si bien partió al Albacete en 2019, pronto estuvo de regreso en Chile. Y lo hizo en el equipo rival de la UC, la Universidad de Chile, donde militó por tres años, siendo una de las referentes de varias campañas.

Natalia campos defendiendo el arco de la U | Photosport

Publicidad

Publicidad

Habiendo tenido un último paso por la Unión Española en 2025, la Ñata vuelve al equipo en el que se formó y gracias al cual fue parte de la Selección Chilena que disputó el Mundial de 2019.

Tweet placeholder

¡Hazte esa!

A la par de su carrera de futbolista, Natalia Campos se desempeñó como estudiante en la Universidad Andrés Bello, donde obtuvo el título de enfermera.

Publicidad

Publicidad