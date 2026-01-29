A partir de ahora, Elche se convertirá en el nuevo equipo a seguir en Chile, especialmente con la incorporación del delantero Lucas Cepeda, un fichaje que recibió el visto bueno de su actual entrenador Eder Sarabia.

Pero la ligazón del estratega de 45 años con nuestro país no va sólo a aquello. En la conferencia de prensa previa al próximo duelo que tendrá su equipo, ante el líder Barcelona, rindió pleitesías a un futbolista histórico de Colo Colo.

Y no, la referencia no es para Arturo Vidal, de quien señaló que “ha sido de los mejores sudamericanos que jugó en Europa“, sino que el entrenador de Elche elogió a otro crack que surgió en Macul y que fue el Mejor de América. Sí, es Matías Fernández.

ver también DT de Elche cuenta todo lo que le dijo Arturo Vidal sobre Lucas Cepeda: “Estoy encantado”

DT de Elche confesó su debilidad por crack de Colo Colo

“En Europa han jugado muy buenos futbolistas sudamericanos. A mí me encantaba otro chileno: Mati Fernández“, afirmó Sarabia en referencia al creativo que tras su increíble temporada 2006 partió al Villarreal e inició su periplo en Europa.

Además, el técnico de Elche se refirió al masivo apoyo que tendrá en Chile, y en especial de hinchas de Colo Colo por Cepeda, a partir de ahora. “Sé que habrá millones que nos van a seguir y eso es parte del crecimiento del club“, sostuvo.

Respecto a si el chileno será de la partida ante los culés, el estratega indicó que “si es por las ganas que tiene y por su entorno, querrían que fuera titular. Vamos a ver, porque acaba de llegar. Pero está preparado a nivel físico, futbolístico y mental”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega el equipo de Lucas Cepeda?

A la expectativa de saber si el ex Colo Colo estará en la citación, Elche recibirá en el Estadio Manuel Martínez Valero al Barcelona, por la jornada 22 de La Liga, en duelo a jugarse este sábado 31 de enero desde las 17:00 horas (de Chile).

¿Cómo está en la Tabla de Posiciones?

Publicidad