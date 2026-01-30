El fichaje de Lucas Cepeda por el Elche sigue sumando detalles que explican por qué el club español decidió invertir fuerte en el joven futbolista chileno. En una entrevista de DLTSports, el periodista Roberto Andolín, entregó claves importantes sobre cómo se gestó la operación.

Según explicó Andolín, el gran factor para que el Elche pusiera sus ojos en Cepeda fue la figura de Jorge Almirón y Christian Bragarnik, dueño de O’Higgins y de otros equipos en el mundo.

“Almirón ha sido el entrenador de Lucas Cepeda las dos últimas temporadas y Almirón pasó por Elche. Bragarnik y Almirón tienen una relación, aparte de profesional, muy buena a nivel personal y le habló muy bien del futbolista“, comentó el periodista.

Además, explicó la situación por la cual el Elche decidió apostar por el ex Colo Colo. “Es una apuesta muy importante. Ese 1,8 millones de euros que el Elche paga por el 70% de la propiedad del jugador. El Elche cree en el futbolista y sabe que va a explotar en España“, destacó, confirmando que el rendimiento de Cepeda ha sido increíble.

Lucas Cepeda tiene contrato con el equipo español hasta 2030

¿Cuándo debutará Cepeda?

El debut de Lucas Cepeda podría ser a lo grande, ya que este sábado a las 17:00 horas jugará el Elche con el Barcelona. Además, la confianza del entrenador está puesta en un 100% en el ex Colo Colo.

En el video de presentación de Cepeda se escucha como el director técnico, Eder Sarabia le hace una pregunta comprometedora. “Qué pasa Lucas, cómo estás. ¿Estamos listos? Tenemos que estar fuertes porque se viene el Barca“, comentó entre risas.

Sin embargo, Cepeda no quiso bajarle el perfil a la situación y le dejó un mensaje desafiante. “Me voy a entregar al 100% para darle los mejores resultados al equipo“, enfatizó al ser consultado por DSports sobre la opción de jugar contra el Barcelona.