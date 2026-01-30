Los chilenos estarán atentos al fútbol español este fin de semana, porque Lucas Cepeda es el nuevo refuerzo del Elche CF y podría debutar este sábado, cuando los ilicitanos reciban al Barcelona por la fecha 22 de LaLiga.

El conjunto Blaugrana llega en un gran momento, ya que los dirigidos por Hansi Flick aseguraron su clasificación directa a los octavos de final de la Champions League con una contundente goleada ante Copenhague y ahora buscarán mantener su dominio en el torneo local.

Elche vs. Barcelona: Horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Elche y Barcelona se juega este sábado 31 de enero a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Martínez Valero, por la fecha 22 de LaLiga de España.

El duelo entre Franjiverdes y Culés será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

¿Debuta Lucas Cepeda?

Este sábado podría ser el estreno del chileno, cuando el Elche sea local ante el Barcelona por la jornada 22 de La Liga, ya que Eder Sarabia entregó señales claras sobre su eventual debut.

En conferencia de prensa, el DT del conjunto franjiverde se refirió al extremo de 23 años proveniente de Colo Colo, dejando en evidencia las sensaciones que ha generado desde su arribo al fútbol español.

“Seguramente mejor de lo que nos podíamos esperar. Es verdad que venía a un ritmo diferente, con más pretemporada y un primer partido, también nos ha dicho que en las últimas semanas estaba haciendo sesiones triple, de 80 kilómetros a la semana. Está trabajando mucho”, afirmó Sarabia.

Sobre la titularidad de Cepeda, señaló: “si es por las ganas que tiene, por su entorno y todo, quieren que sea titular. Vamos a ver, acaba de llegar, pero está tremendamente preparado. Mental, futbolística y físicamente”.