Dura derrota ante Deportes Limache para Colo Colo. La pesadilla que fue el Centenario parece no tener fin. Si el 2025 ya fue un año horrible, este 2026 no empezó de la mejor forma.

Deportes Limache, que hizo de local en el Elías Figueroa de Valparaíso, nunca sufrió ante el Cacique y sigue siendo la bestia negra. En ese contexto, son muchos los que empiezan a apuntar a la banca de Colo Colo.

Si durante mucho tiempo el culpable fue Jorge Almirón, ahora es Fernando Ortiz el sindicado como principal responsable de la debacle alba. Es por ello que algunos ya le pusieron fecha de caducidad.

Tiempos cortos para el DT de Colo Colo

No queda mucho tiempo para mejorar. Colo Colo debe hacer algo mejor si quiere retomar la confianza de los hinchas. En el próximo partido, ante Everton de Viña del Mar, puede jugarse mucho para el Cacique.

De hecho, según información que lanzó en vivo Cristián Arcos en Radio ADN, y que proviene desde lo más interno del club, habría una paciencia limitada en el Cacique.

“Esta información proviene desde el riñón mismo del club. Si bien dicen que hay que tomárselo con calma, si Fernando Ortiz sigue así, no llega al Superclásico“, enfatizó el periodista.

¿Cuándo es el Superclásico entre la Universidad de Chile y Colo Colo?

Será el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo, en la quinta fecha de la Liga de Primera 2026. Antes, Colo Colo enfrentará a Everton de Viña del Mar y a Unión La Calera en casa y a O’Higgins de Rancagua de visita.