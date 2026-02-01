Es tendencia:
Un “cara pálida” fue el héroe en el empate de Ñublense ante Palestino en La Cisterna

En La Cisterna, chillanejos y árabes repartieron puntos. No fue un jugador el que se robó las miradas, sino un amigo muy particular.

Por Jose Arias

Un particular penal en La Cisterna.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTUn particular penal en La Cisterna.

Palestino y Ñublense cerraron la fecha de fin de semana del fútbol chileno. Pese a que el debut de varios equipos en la Liga de Primera 2026 aún está por verse, este encuentro le dio un cierre a un domingo de fútbol.

Los árabes hacían de local en La Cisterna y tenían la responsabilidad de partir con el pie derecho en el torneo local. Esto, considerando que el favoritismo estaba de su lado, principalmente por lo hecho en 2025.

Y todo partió tal cual se esperaba. El Tino dominaba las acciones y era protagonista en su casa. Pero, no pudo cerrar un partido que sobre el final se le complicó y terminó escapándosele, como el agua entre los dedos.

Un cara pálida salvador

Se podría decir que el protagonista de la jornada fue Ignacio Jeraldino, autor del 1-1 con el que Ñublense consiguió sumar un punto de visita en La Cisterna. Sin embargo, eso sería obviar la tremenda actuación de un héroe sin capa… y sin pantalones.

Vamos por parte. Palestino se puso en ventaja cuando el reloj rondaba la media hora. Fue gracias a una jugada de lujo de Ronnie Fernández, quien engañó a su marcador y definió suave por sobre el portero (29′).

En la segunda mitad, Ignacio Jeraldino consiguió anotar desde los doce pasos (74′), cuando, tras revisión en el VAR, el árbitro del encuentro, Mario Salvo Sepúlveda, decidió cobrar la pena máxima.

El gol que enmudeció a La Cisterna | Photosport

El gol que enmudeció a La Cisterna | Photosport

No obstante, este no fue el penal que se robó las miradas en la Cisterna. En el primer tiempo, Bryan Carrasco tuvo la chance también desde los doce pasos, pero el portero chillanejo, Nicola Pérez, le tapó el tiro hacia su izquierda.

La acción fue repetida por la transmisión de TNT Sports y allí se pudo ver que en las gradas, en plena ejecución del penal, un hincha chillanejo hizo tremendo cara pálida para distraer a Carrasco. Una imagen hilarante que no pasó desapercibida para nadie. Al final, los héroes muchas veces son anónimos.

Mira el hilarante video de la acción:

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el empate entre Palestino y Ñublense?

