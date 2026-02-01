Tras perder invicto de 280 días: Coquimbo Unido apura gestiones por últimos dos refuerzos

Coquimbo Unido tropezó en el debut por la Liga de Primera. El actual monarca del fútbol chileno perdió el duelo de campeones y sucumbió ante Universidad de Concepción. Lo que remece el comienzo de año de Hernán Caputto.

El “Campanil” contó con un inspirado Luis Rojas que con solitaria anotación cortó la racha de 280 días sin saber de derrotas para los aurinegros. Derrota que caló hondo en el camarín pirata que venía de celebrar hace unos días la Supercopa ante Universidad Católica.

“A seguir nada más. Se viene un camino largo y duro. Positivos”, recalcó el Mono Sánchez dejando en claro que solo fue un tropezón lo ocurrido en el Estadio CAP de Talcahuano.

Los últimos refuerzos de Coquimbo Unido

Pero tras el pitazo final, Hernán Caputto reconoció que todavía están a tiempo de mejorar y luchar por el bicampeonato. El tema es que para ello se deben meter en el mercado de fichajes y apuró las gestiones por los últimos dos refuerzos: Cristian Zavala y Rodrigo Holgado.

Sobre el puntero fue enfático al mencionar que quiere volver a Coquimbo. Por lo que está semana podrían haber importantes novedades. “Todos queremos que pueda llegar. Están en negociaciones, él quiere”, apuntó Caputto sobre la llegada de Zavala.

Mientras que por delantero aseguró también es de su gusto, por lo que hizo un nuevo guiño por el ariete que fue absuelto por el TAS. “Siempre van a tener un espacio acá, a parte de un gusto personal. Si está la posibilidad, bienvenido sea”, sentenció.

Cabe consignar que Coquimbo vuelve a jugar este 7 de febrero cuando reciba a Palestino en el Estadio Sánchez Rumoroso. Tras ello, vendrá el primer gran apronte el 14 de febrero ya que se disputará el clásico de la ciudad contra La Serena.

