El mercado de fichajes sigue en movimiento y, con ello, hay un jugador con larga trayectoria en la liga nacional que se encuentra en búsqueda de club. Marcelo Jorquera tuvo un complejo 2025 donde descendió junto a Deportes Iquique y sigue sin encontrar un nuevo equipo.

El jugador de 33 años de edad, que ha militado en clubes como Universidad de Chile, Cobresal y Deportes Iquique, conversó con el medio PrimeraBChile donde se refirió a su presente y a su salida de los Dragones Celestes, con quienes vivió el descenso.

“En cuanto a partidos jugados, 24, asistencias, 6, creo que fue buena, los resultados no nos acompañaron, llegaron grandes jugadores y reaccionamos tarde”, explicó.

Marcelo Jorquera busca nuevo club

En conversación con el medio, el jugador señaló que ha recibido el llamado de distintos clubes en Primera y Primera B. “Pero no se cerró la opción de llegar a uno de ellos”.

Por otra parte, revela que su idea es seguir en Primera, pero no descarta jugar en Primera B. “El campeonato es súper entretenido, peleado hasta el final”, asimismo, añade que ha sido complejo estar sin club. “No te voy a mentir, ha sido difícil, pero mientras haya chances todo puede pasar”.

También revela que ya tiene una idea en mente en caso de no encontrar club en este mercado. “Tengo pensado hacer un par de negocios, minimarket”.

Jorquera disputó la última temporada en Iquique/Photosport

Asimismo, revela que quiere seguir jugando. “Lo bueno del futbolista que siempre tiene una revancha, pero hay que saber aprovecharla”.

El paso de Jorquera por Iquique

El jugador comentó que le hubiese gustado seguir en el equipo. “Dejé hartos amigos en Iquique, es un club hermoso”.

Agregando que se sorprendió por el resultado el 2025. “La verdad que es raro porque teníamos plantel para pelear arriba, creo que el desgaste de la copa igual juega en contra, pero eso no es excusa”.