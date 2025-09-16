Un lamentable hecho se vivió en el fútbol chileno, donde un ex U de Chile y su familia lo pasaron mal en un ambiente de básquetbol. Tal cual. El involucrado fue Marcelo Jorquera, actual jugador de Deportes Iquique.

Es que la mala campaña del colista hizo estallar a un furioso barrista en el duelo que el futbolista veía junto a los suyos en el gimnasio de la UNAP. La mujer del jugador, Camila Ruiz, hizo la denuncia en sus redes sociales.

“Veíamos un partido de básquet de niños de 9 a 11 años en el que juega mi hija, en un ambiente completamente familiar. De la nada aparece este tipo y comienza a gritar contra mi esposo diciéndole de todo (relacionado al fútbol), incluso amenazándolo de muerte e intentando agredirlo físicamente tirando manotazos”, partió relatando.

Las graves amenazas contra el ex U de Chile

Siguiendo con la denuncia en redes sociales, la mujer de Marcelo Jorquera dio más detalles del triste hecho vivido por su familia a manos de un barrista de Deportes Iquique.

“El tipo estaba fuera de sus casillas, lo que intimidó a mi hija de 4 años y a la hija de nuestros amigos, de 3 años. No le importó el lugar ni que estuviéramos en un ambiente familiar, diciendo que no podíamos estar en ese lugar por el momento que está pasando Deportes Iquique”, lamentó.

Pero no se quedó ahí, ya que el hombre incluso amenazó con consecuencias posteriores hacia el iquiqueño y ex hombre de U de Chile diciendo. Así lo dejó en claro Camila Ruiz, esposa de Jorquera.

Marcelo Jorquera en Iquique /Photosport

“El partido de básquet tuvo que ser detenido por todo su escándalo y agresividad. Los niños estaban asustados y no comprendían nada. El tipo comenzó a hacer llamados telefónicos diciéndonos que vendría con más personas a pegarle a mi esposo”, cerró.

