Cuando parecía que Deportes Iquique estaba condenado a caer a Primera B tras encadenar una serie de malos resultados, el último fin de semana ganó una auténtica “final mundial” ante Deportes Limache, que si bien la mantiene como colista en Liga de Primera, le permite seguir con vida por la permanencia.

Es que el equipo que dirige Fernando Díaz llegó hasta los 14 puntos, para quedar a tres del penúltimo Unión Española, y a sólo cuatro de la salvación, donde están precisamente los “tomatinos”, cuando restan ocho fechas para el término de la temporada.

Por ello, y pese a la presión de muchos hinchas que exigían la salida del técnico, fue Cesare Rossi, presidente de Iquique, que en conversación con Bolavip no dudó en respaldar la labor de “Nano”, a tal punto de blindarlo hasta el final del campeonato.

En Iquique blindan a Nano Díaz tras “final mundial”

“Como decía Nelson Acosta, el chileno se aburre rápido y yo creo que aquí se aburren rápido de los técnicos, creo que hay que respetar los procesos, respeto al máximo y no cambiar a cada rato porque esas son muy malas señales”, expresó el directivo.

En esa línea, el mandamás de Iquique fue categórico en afirmar que “quiero seguir hasta el final con Nano Díaz y lograr el objetivo”, para luego sostener que no habrá definición concreta por la permanencia en Liga de Primera hasta la última fecha.

“Todos tenemos rivales complicados, nosotros la tenemos más complicada porque tenemos menos puntos, pero quedan ocho partidos“, puntualizó Cesare Rossi sobre la actualidad de los “Dragones Celestes”.

Los próximos rivales “celestes”

JORNADA RIVAL ESTADIO 23 Colo Colo Monumental 24 O’Higgins Tierra de Campeones 25 Huachipato Huachipato 26 Deportes La Serena Tierra de Campeones 27 Unión La Calera Nicolás Chahuán 28 Cobresal Tierra de Campeones 29 Everton Sausalito 30 Universidad de Chile Tierra de Campeones

