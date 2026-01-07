Audax Italiano tiene un importante objetivo en mente este 2025, donde buscará la clasificación a la fase de grupos de Copa Sudamericana, en donde enfrentará a Cobresal en un partido único en la fase previa del torneo internacional.

Ante esto, el cuadro itálico busca reforzar el plantel, tras las importantes bajas de Jorge Espejo, Eduardo Vargas, Germán Guiffrey y Leonardo Valencia, donde se reveló que jugador de Colo Colo se sumaría a la escuadra esta temporada.

El nuevo refuerzo de Audax Italiano

Según revela el medio Tano Noticias, Martín Ballesteros, de 23 años, se suma al cuadro de La Florida para la temporada 2026. “El arquero llega libre, firma contrato por 2 años y es procedente de Colo Colo”.

“El jugador ya se encuentra ligado al club y será una alternativa importante para el cuerpo técnico pensando en los desafíos del 2026. ¡Bienvenido a La Florida, Martín!”.

El jugador reforzaría el cuadro itálico este 2026. Santiago, Chile. 07/06/2024 Marcelo Hernandez/Photosport

La carrera de Martín Ballesteros

El portero de 23 años comenzó su carrera en Universidad Católica el 2020, pasando luego por Colo Colo de donde salió a préstamo a clubes como Unión Española y Unión La Calera el 2025.

Los refuerzos de Audax

Hace algunos días, el club comenzó a anunciar el fichaje de los jugadores que suman a la escuadra que dirige Gustavo Lema, entre ellas el goleador de Cobresal, Diego Coelho, y el argentino Marcelo Damián Ortiz, que llegó desde Atlético Tucumán. Además de anunciar las renovaciones de Nicolás Aedo y Nicolás Orellana.