Ya con dos fechas jugadas del torneo de Primera B, el mercado de fichajes sigue moviéndose para la Unión Española. El equipo de Gonzalo Villagra abrochó este martes dos nuevos jugadores.

El primero fue Renato Cordero, quien pese a ser inscrito en la lista de buena fe de U de Chile para Copa Sudamericana, aterriza en Santa Laura. Los hispanos se fueron a la segura con valores conocidos en la división.

Por eso, durante esta tarde también sumaron a otro importante nombre, el cual viene de ser campeón con U de Concepción en la Primera B del año pasado. Con la idea de reforzar la banda zurda, Lucas Molina es el elegido.

Los pergaminos del nuevo refuerzo de Unión Española

Debutando a los 17 años en el profesionalismo, desde U de Concepción arriba Lucas Molina a Unión Española, según informó el medio Primera B Chile. El jugador viene de un irregular 2025 con el Campanil en cuanto a minutos.

“Llegará en calidad de préstamo. El lateral de 21 años ya se encuentra entrenando con el plantel hispano y proviene de Universidad de Concepción, elenco con el que se coronó campeón de la Primera B la temporada pasada”, avisó la citada fuente.

El lateral zurdo jugó nueve partidos el año pasado con los foreros, entre la Primera B y la Copa Chile. Ahora buscará mayor regularidad en los hispanos, donde la meta es volver rápidamente a Primera.

Unión Española tiene tres unidades en dos partidos y en la tercera fecha buscará volver al triunfo ante Magallanes. Dicho encuentro se disputará el martes 10 de marzo a las 19:00 horas, inicialmente en La Florida, aunque los hispanos esperan cambiarlo a Santa Laura para debutar con la nueva iluminación del recinto.