El defensa central y canterano de Universidad de Concepción, Esteban Páez, debutó como profesional con apenas 16 años. El oriundo de Cabrero fue titular en el empate 1-1 contra Deportes La Serena por la cuarta fecha de la Liga de Primera, e incluso tuvo injerencia en el autogol que le dio la igualdad al Campanil.

Tras el duelo, el novel zaguero manifestó a TNT Sports que “estoy feliz por mis compañeros, pero por sobre todo por Rocky (Osvaldo González), que siempre me apoya y me da consejos. Estar con ellos es una experiencia muy linda, porque son jugadores de peso“.

Páez agregó que “me siento feliz porque el profe, el cuerpo técnico y los compañeros me dieron la confianza en esta oportunidad y me hicieron sentir bastante cómodo. Entré a la cancha cómodo, no confiado, pero feliz, porque era mi debut. Lo pude hacer bien y gracias a Dios no nos llevamos una derrota”.

ver también Tabla de Posiciones: U de Chile coquetea con el descenso y Limache cerca de la cima

El orgullo y felicidad de Rocky

Por su parte, y en conversación con LUN, el propio Osvaldo González aprobó el debut de su protegido: “me encantó, lo vi con mucha personalidad y estoy contento porque literalmente podría ser mi hijo. De hecho, mi niño mayor, Frank, tiene sólo dos años más que él“, manifestó.

Esteban Páez y su primer partido como profesional con 16 años.

El defensa de 41 años, el jugador más veterano de la Liga de Primera, sentencia que “me veo muy reflejado en él por este camino que recién está empezando a recorrer. Hoy lo vi muy sólido y seguro, así que aprobó de más“.

Publicidad

Publicidad

Esteban Páez, capitán de la selección chilena sub 17, ingresó como titular, pero fue reemplazado en los 64 minutos con una molestia física.

ver también Hija del Chupete Suazo se va de U. de Chile para jugar en la Universidad de Concepción

“Venía de jugar con la selección chilena sub 17, fuimos a jugar a Córdoba, y venía con esta molestia porque jugamos cinco partidos seguidos. Venía con el gemelo un poco apretado, pero no creo que sea nada grave”, concluyó el joven defensa.