Universidad de Concepción se alista para su retorno a la Liga de Primera. El Campanil logró el anhelado ascenso y ahora vuelve a la primera división del fútbol chileno. Desafío de palabras mayores ya que no quiere ser el equipo ascensor y retornar antes de lo imaginado a la Primera B.

Por lo mismo, la dirigencia apuró las negociaciones y tras la salida de la “Nona” Muñoz se movió rápidamente en el mercado de fichajes. El primer nombre fue Juan Cruz Real para comandar al equipo en la banda de dirección. Tras ello se sumaron Moisés Gonzalez, Jorge Espejo, Patricio Romero, Cecilio Waterman y Santiago Silva.

“Me gusta que mis equipos tengan control del juego teniendo la pelota, jugar cerca del área rival, generar muchas situaciones de gol y que tampoco te lleguen demasiado”, recalcó Real sobre lo que quiere en su equipo para el 2026.

Por lo mismo, faltaba por definir a una pieza determinante en la zaga defensiva. Lo que tiene relación con Osvaldo González, que a sus 41 años fue determinante en la campaña para conseguir el ascenso.

Osvaldo González extiende su carrera en la “U” de Conce

Por varios días hubo preocupación sobre la situación de Osvaldo González. Incluso se especuló con una posible salida. Pero el misterio acabó este 31 de diciembre ya que la historia de Rocky sumará un nuevo capítulo en Universidad de Concepción.

El central que defendió la selección chilena y hasta ganó la Copa Sudamericana con la U de Chile, no se mueve del Campanil y renovó por una temporada más.

“Osvaldo “Rocky” González, jugador formado en casa, ícono y referente de nuestro club, que ha disputado más de 100 partidos en el Campanil⚽️, extiende su vínculo con Universidad de Concepción para vivir su Cuarta Temporada consecutiva defendiendo estos colores”, detallaron en la U de Conce sobre el central que suma más de 150 partidos oficiales.

“Un nuevo capítulo de esta historia comienza, pero ahora en Primera División con la misma garra, carácter y amor por el Campanil de siempre. Gracias por seguir escribiendo esta historia con nosotros, Rocky querido. ¡Esta siempre será tu casa !”, celebraron.

¿Cuándo juega la U de Conce?

El elenco del campanil vuelve a jugar enero por la Serie Río de la Plata 2026. Universidad de Concepción disputará dos amistosos. Primero el 19 de enero ante Racing Club de Montevideo. Luego frente a Montevideo Wanderers el 22 del mismo mes. Ambos duelos serán transmitidos por Disney+.

