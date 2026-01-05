Cobresal logró uno de los objetivos de la temporada y logró la clasificación a la fase previa de Copa Sudamericana. Por lo mismo, el cuadro Minero comienza a reforzarse y revelan que tiene en la mira a un ex jugador de Universidad Católica.

El equipo deberá enfrentar un partido clave contra Audax Italiano donde se definirá la clasificación a la fase de grupos del torneo internacional. Por ende, el cuadro ha anunciado distintos refuerzos, como también ha cerrado renovaciones, pero aún quedan nombres por revelar.

El jugador que estaría listo en Cobresal

Según reveló el periodista deportivo Renzo Luvecce, jugador Juan Fuentes está listo para sumarse al equipo y llegaría libre. “Es nuevo jugador de Cobresal, me confirman que firmó contrato por 1 año y será presentado de manera oficial este martes 6 de enero o incluso antes, pero está OK”.

La carrera de Juan Fuentes

El defensor de 30 años comenzó su carrera en O’Higgins el 2013 con quienes logró el título de Primera División el 2912 y la Supercopa de Chile.

Tras esto, pasó por clubes como Estudiantes de La Plata, Universidad Católica, con los Cruzados tuvo dos títulos de Primera División y dos Supercopa de Chile, además de un regreso a O’Higgins. Llegando a Deportes La Serena este 2025.

Cobresal se refuerza este 2026

El cuadro logró uno de sus objetivos el 2025 e ingreso a la fase previa de Copa Sudamericana, donde deberán enfrentará a Audax Italiano en un partido único para seguir avanzando en el certamen e ingresar a la fase de grupos.

Buscando ese objetivo, los Mineros sumaron esperados refuerzos entre los que se encuentran Agustín Nadruz, Esteban Valencia Reyes y Antonio Castillo. En la misma línea, el conjunto de El Salvador cerró las renovaciones de José Tiznado, Franco “Cachi” Bechthold, Christian Moreno, César Yanis, Jorge Pinos y Alejandro Santander.