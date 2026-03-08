Lo que debía ser un aventura para destaparse en el extranjero se le está complicado y mucho a Lucas Cepeda. El extremo llegó a un Elche que necesitaba triunfos para alejarse de la zona de descenso y, por ahora, las cosas se pusieron cuesta arriba.

Este domingo el ex extremo de Colo Colo comenzó en el banquillo el choque ante el Villarreal por La Liga. Sin embargo, lo que nadie imaginó es que no saldría de ahí y miraría en la banca una derrota que lo golpea por partida doble.

Y es que además de no haber sumado minutos por primera vez desde que llegó a España, el chileno lamenta una derrota que cuesta caro. Esto, ya que quedaron a tan sólo un punto de los puestos de descenso antes de la recta final de la temporada.

Lucas Cepeda “cortado” en derrota que deja al Elche a un paso del descenso

De seguro, cuando Lucas Cepeda se fue al extranjero no imaginó que estaría como hoy. El extremo llegó como refuerzo estrella al Elche y, a pesar de haber demostrado ser un aporte, parece no haber convencido del todo a su técnico.

Lucas Cepeda miró desde la banca la derrota del Elche ante Villarreal.

Este domingo en la visita al Villarreal, Eder Sarabia decidió dejar al chileno en la banca. Desde ahí el jugador fue testigo de los goles de Tajon Buchanan (31′) y Santiago Mouriño (41′) para el 2 a 0 del Submarino Amarillo antes del final del primer tiempo.

El Elche se inquietó y comenzó a realizar un serie de modificaciones. Martim Neto en los 59′; Gonzalo Villar, José Ferrández y Federico Redondo en los 68′; y André Silva en los 77′ fueron las variantes que el DT decidió mandar a la cancha, dejando al ex Colo Colo sin moverse de su asiento. El último de los que ingresó anotó el descuento, pero no sería suficiente.

Por primera vez desde que llegó y tras cinco fechas sumando minutos, Lucas Cepeda no vio acción en los Blanquiverdes. Una situación que inquietó de inmediato a sus fanáticos, quienes no entienden por qué no le permitieron saltar al campo de juego.

Quedará esperar para ver cuáles son las explicaciones de Eder Sarabia por esta polémica medida. El extremo va perdiendo terreno justo a días de sumarse a la selección chilena para los duelos de la fecha FIFA de marzo frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda.

El Elche cae ante el Villarreal y queda con el descenso respirándole en la nuca. Lucas Cepeda no estuvo presente en la cancha y paga los platos rotos de un momento de los Blanquiverdes que es crítico, aún sin él en viendo acción.

Así queda el Elche de Lucas Cepeda en la tabla de posiciones de La Liga 2025/26

En resumen, Lucas Cepeda y Elche…

