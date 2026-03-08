Las cosas no están nada bien para el Elche de Lucas Cepeda. Los Blanquiverdes siguen sin poder salir de su crisis y este domingo sufrieron un golpe muy duro, ya que quedaron a nada de la zona de descenso de La Liga.

Tras la derrota frente al Villarreal, en la que el ex Colo Colo no sumó minutos por primera vez desde que llegó al club, quedaron a un punto de distancia del Mallorca, el último que está perdiendo la categoría hasta ahora. Una situación crítica y por la que muchos piden la salida del técnico Eder Sarabia.

El proceso no logra despegar y, con la opción de descender cada vez más cerca, n son pocos los que ruegan por un cambio. Es por ello que, luego de caer esta tarde, el DT se sinceró y dejó un importante aviso.

DT de Lucas Cepeda en Elche se sincera sobre su futuro

El crítico escenario que atraviesa el Elche en España está generando un montón de ruido interno. Las críticas contra el técnico de Lucas Cepeda no se han hecho esperar luego de una derrota ante el Villarreal que puede costar muy caro a final de temporada.

Lucas Cepeda no jugó, el Elche quedó a un paso del descenso y su técnico habló sobre una salida. Foto: Getty Images.

Tras el duelo, Eder Sarabia sacó la voz y se refirió a lo ocurrido. “Ha habido más que la primera media hora de partido. Seguramente, en condiciones normales o en otra dinámica, era para ponerse por delante. Quince minutos muy malos donde nos han superado… y luego creo que una segunda parte de mucho mérito y bastante claridad. Los cambios nos han dado mucho. Lo justo habría sido un empate”.

En esa misma línea, el DT del Elche enfatizó en que hay que “seguir haciendo las cosas que tienes que hacer. Si generas diez ocasiones estarás más cerca de hacer gol que si te generan dos“.

“Eso, una de las palabras clave hoy era el control y lo hemos tenido durante media hora. Ahora tenemos que subir todavía el nivel en cosas que antes no nos estaban haciendo tanto daño“, complementó.

Fue tras ello que a Eder Sarabia le preguntaron sobre su continuidad en el Elche, sincerándose al respecto. “Sé que esto es fútbol y que va de ganar. Tiene mucho mérito que el equipo haga tantas cosas bien como ha hecho hoy en la situación en la que está”.

“Es tiempo de decir algunas cosas porque esto va de orgullo, hambre y mala leche. Un poco más de responsabilidad y todo eso. Estoy tranquilo, viendo tantas cosas que hemos hecho hoy, sabemos lo que tenemos que hacer”, añadió.

Finalmente, Eder Sarabia adelantó el calendario que se le viene al Elche de Lucas Cepeda encima. “No estamos para regalar puntos. Lo mismo que hoy hemos hecho cosas bien y hemos merecido empatar, la idea en el Bernabéu va a ser exactamente la misma. ¿Podemos perder? Sí, pero también ganar”.

Así quedó el Elche de Lucas Cepeda en la tabla de posiciones de La Liga 2025/26

