El Elche de España es la primera estación europea de Lucas Cepeda y de inmediato se hizo un espacio para sumar minutos. Aunque no como extremo, pues Eder Sarabia le encontró una posición más interna. Como volante interior cargado al sector derecho.

Pero con mucha libertad de movimiento cuando la jugada lo permitiera. El ex jugador de Colo Colo dejó una actuación que satisfizó a su entrenador. “Lucas lo hizo muy bien, es verdad que en las situaciones defensivas teníamos dudas. No por su compromiso, sí porque hacemos cosas especiales, como perseguir en el mediocampo”, reconoció Sarabia.

“Teníamos un poco de duda, porque no le conozco tanto, si iba a tener esa tensión para perseguir su marca, hacer las ayudas fuera o retornar a los jugadores adecuados. Y ahí nos enseñó todo lo que nos puede dar, es una sorpresa grandísima para todos”, manifestó el ex ayudante de Quique Setién en el Barcelona.

Lucas Cepeda en la selección chilena ante Brasil. (Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport).

Añadió que “veíamos que por dentro podía darnos muchas cosas, pero el otro día lo confirmó. Estuvo muy bien. Tenemos que aprovechar más la verticalidad, hay dos o tres jugadas en que pudo ser más agresivo en la conducción hacia la línea”. Pero Sarabia reconoce que eso es parte del tiempo.

Eder Sarabia quedó derretido por el potencial de Lucas Cepeda. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

“Con el paso de los partidos, en ese proceso de ponerse en su mejor versión, estará con más frescura para todo eso. Es un gran centrador, ve bien el juego para filtrar pases y tiene un extraordinario golpeo que nos pudo dar un gol”, detalló el entrenador del elenco ilicitano, que afina detalles para visitar al Athletic Club de Bilbao este viernes 20 de febrero a las 17 horas.

Entrenador del Elche pone a Lucas Cepeda como ejemplo: “Los grandes jugadores dan mejores soluciones”

El DT del Elche sabe que encontró un jugador mejor del que creía con la incorporación de Lucas Cepeda. Y lo dejó en evidencia. “Muy contento, es un ejemplo de estar preparado para lo que el equipo necesita de ti. Es una pregunta que siempre les hago a los jugadores”, aseguró Sarabia.

“Les digo que no piensen en lo que quieren sino en lo que necesita el equipo de ellos. Lucas estuvo muy preparado y nos dio muchas cosas”, manifestó el adiestrador sobre el oriundo de Placilla, quien además del Cacique jugó en Santiago Wanderers.

Lucas Cepeda suma 112 minutos en el Elche, donde computa tres partidos.(Clive Brunskill/Getty Images).

Allí dio sus primeros pasos como profesional. “Los grandes jugadores entrenando y jugando dan mejores soluciones que tú como entrenador has podido imaginar”, cerró Eder Sarabia, quien se soba las manos de entusiasmo con Cepeda.

