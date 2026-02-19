En tres encuentros luego de su llegada desde Colo Colo, el delantero Lucas Cepeda comenzó a ganarse su lugar en Elche, donde ya fue titular en un duelo clave para la lucha por permanecer en La Liga, como el empate sin goles ante Osasuna.

El desempeño del porteño no sólo provocó los elogios de su propio entrenador Eder Sarabia, sino que entre los propios compañeros se rinden a sus pies. Uno de ellos con pasado en el Real Madrid, donde compartió camarín con el polémico Vinicius Junior.

Ex Real Madrid se rinde ante Lucas Cepeda

La referencia es para el atacante uruguayo Álvaro Rodríguez, de 21 años, quien hizo sus divisiones inferiores en el cuadro merengue y que compró Elche a comienzos de esta temporada, pagando US$2 millones de dólares, para que sea su eje ofensivo.

Durante esta jornada se le consultó a “Cococho” sobre su compañero sudamericano, y comentó al respecto que “Lucas (Cepeda) ya demostró el otro día que es un jugadorazo. Nos va a aportar mucho”.

Los dichos de Rodríguez se suman a los de otro futbolista en Elche que compite por el puesto con el chileno como Rafa Mir, quien indicó sobre el porteño que “se ha adaptado muy bien al equipo. Creo que es un jugador con unas condiciones muy interesantes para el juego que hacemos”.

Los números del porteño en España

Lucas Cepeda ya disputó tres encuentros en La Liga, con un total de 112 minutos en cancha, donde suma un promedio de 27 toques de balón por cotejo, además de 1,7 remates al arco y 0,7 pases claves.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por el comienzo de la jornada 25 del fútbol español, Elche visitará al Athletic Bilbao en el mítico San Mamés, este viernes 20 de febrero desde las 17:00 horas.

Así está Elche en la Tabla de Posiciones