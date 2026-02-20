El Elche CF se juega una parada clave este viernes ante el Athletic Club por la fecha 25 de La Liga de España. Suma siete fechas sin ganar y, si no responde, podría caer a zona de descenso.

El equipo de Eder Sarabia necesita un golpe anímico urgente. En medio del mal momento, la irrupción de Lucas Cepeda asoma como la gran luz de esperanza para los verdiblancos.

¿Dónde ver al Athletic Club vs. Elche por LaLiga?

El enfrentamiento entre Athletic Club vs. Elche por la fecha 25 de la Liga de España se juega este viernes 20 de febrero desde las 17:00 horas de Chile en el Estadio Estadio de San Mamés, Bilbao.

El duelo entre el Franjiverdes y Los Leones será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de ESPN y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo por streaming mediante la plataforma de Disney+ Premium.

Tabla de posiciones de LaLiga

DT del Elche pone a Lucas Cepeda como ejemplo

El entrenador del Elche hizo saber que encontró un jugador mejor del que creía con la incorporación de Lucas Cepeda, y lo dejó en evidencia. “Muy contento, es un ejemplo de estar preparado para lo que el equipo necesita de ti. Es una pregunta que siempre les hago a los jugadores”, aseguró Sarabia.

Publicidad

Publicidad

“Les digo que no piensen en lo que quieren sino en lo que necesita el equipo de ellos. Lucas estuvo muy preparado y nos dio muchas cosas”, manifestó el adiestrador sobre el oriundo de Placilla, quien además del Cacique jugó en Santiago Wanderers.