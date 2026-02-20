Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
LaLiga

Athletic Club vs. Elche: Horario y qué canal transmite EN VIVO el partido por LaLiga de España

Lucas Cepeda tiene un partido trascendental en LaLiga, para que Elche salga a flote.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Lucas Cepeda ya comienza a sumar minutos en Elche.
© Getty ImagesLucas Cepeda ya comienza a sumar minutos en Elche.

El Elche CF se juega una parada clave este viernes ante el Athletic Club por la fecha 25 de La Liga de España. Suma siete fechas sin ganar y, si no responde, podría caer a zona de descenso.

El equipo de Eder Sarabia necesita un golpe anímico urgente. En medio del mal momento, la irrupción de Lucas Cepeda asoma como la gran luz de esperanza para los verdiblancos.

¿Dónde ver al Athletic Club vs. Elche por LaLiga?

El enfrentamiento entre Athletic Club vs. Elche por la fecha 25 de la Liga de España se juega este viernes 20 de febrero desde las 17:00 horas de Chile en el Estadio Estadio de San Mamés, Bilbao.

El duelo entre el Franjiverdes y Los Leones será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de ESPN y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo por streaming mediante la plataforma de Disney+ Premium.

Tabla de posiciones de LaLiga

DT del Elche pone a Lucas Cepeda como ejemplo

El entrenador del Elche hizo saber que encontró un jugador mejor del que creía con la incorporación de Lucas Cepeda, y lo dejó en evidencia. “Muy contento, es un ejemplo de estar preparado para lo que el equipo necesita de ti. Es una pregunta que siempre les hago a los jugadores”, aseguró Sarabia.

Publicidad

“Les digo que no piensen en lo que quieren sino en lo que necesita el equipo de ellos. Lucas estuvo muy preparado y nos dio muchas cosas”, manifestó el adiestrador sobre el oriundo de Placilla, quien además del Cacique jugó en Santiago Wanderers.

Lee también
"Es un jugadorazo": Ex Real Madrid se rinde ante Lucas Cepeda
Internacional

"Es un jugadorazo": Ex Real Madrid se rinde ante Lucas Cepeda

DT del Elche pone a Cepeda a la par de cracks europeos: "Los grandes..."
Internacional

DT del Elche pone a Cepeda a la par de cracks europeos: "Los grandes..."

"Alineado con Elche": el moderno Cepeda luce nueva posición
Internacional

"Alineado con Elche": el moderno Cepeda luce nueva posición

Exjugador de la Roja se va a gigante de Centroamérica
Mercado de fichajes 2026

Exjugador de la Roja se va a gigante de Centroamérica

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo