Pronósticos Audax Italiano vs Everton: los Itálicos quieren hundir más a los Ruleteros

Audax Italiano buscará alcanzar las siete unidades cuando reciba a Everton este domingo 22 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida. Los Itálicos igualaron sin goles con Universidad de Chile, vencieron 3-0 a Universidad de Concepción y cayeron por la mínima ante Ñublense.
De todos modos, son favoritos para esta jornada, ya que los Ruleteros no han sumado puntos ni han marcado goles: registran tres derrotas frente a Unión La Calera, Colo Colo y Huachipato, en un comienzo más que preocupante.
En la antesala del compromiso y basado en las estadísticas recientes, nuestro experto te comparte tres pronósticos destacados para que consideres antes de hacer tus apuestas.
Pronósticos para apostar en Audax Italiano vs Everton
|Resultado final: Audax Italiano
|2.22
|Ambos equipos anotarán: No
|1.87
|Anotará en cualquier momento: Diego Coelho
|2.70
Dos opuestos en el comienzo y el factor de la localía
Audax Italiano ganó en su única localía en el certamen, mientras que Everton perdió en sus tres presentaciones. El elenco itálico registra cinco triunfos en sus seis partidos más recientes en casa, mientras que los Ruleteros cayeron en ocho de sus últimos nueve encuentros como visitantes.
Resultado final: Audax Italiano – 2.22 en bet365
Historial reciente con portería en cero para uno de los dos
En las tres presentaciones del cuadro tano, así como en los tres compromisos de los de Viña del Mar, el marcador finalizó con goles de un solo equipo.
Además, en cuatro de las últimas cinco veces que Everton visitó a Audax Italiano, no marcaron ambos conjuntos.
Ambos equipos anotarán: No – 1.87 en bet365
Diego Coelho, el faro ofensivo de Audax
Diego Coelho es la principal referencia en el ataque itálico. Marcó uno de los goles en la única localía del equipo, ante Universidad de Concepción. El artillero charrúa de 31 años convirtió dos veces en siete enfrentamientos frente a Everton.
Anotará en cualquier momento: Diego Coelho – 2.70 en bet365
Cuotas en Audax Italiano vs Everton
- Gana Audax Italiano – 2.22 en bet365
- Empate – 2.95 en bet365
- Gana Everton – 3.80 en bet365
Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.
Historial de Audax Italiano vs Everton: últimos partidos
- Audax Italiano 2-0 Everton (Campeonato Nacional 2025)
- Everton 1-1 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2025)
- Audax Italiano 1-2 Everton (Campeonato Nacional 2024)
- Everton 2-0 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2024)
- Audax Italiano 0-1 Everton (Campeonato Nacional 2023)