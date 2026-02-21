Es tendencia:
Minuto a Minuto: Colo Colo visita a un O’Higgins copero con alerta de partidazo

Tras vencer a La Calera en la agonía, Colo Colo visita a un O'Higgins que viene dulce por la reciente victoria en Copa Libertadores frente al Bahía, pero con la obligación de jugarse la vuelta a mitad de semana.

Por Diego Jeria

Colo Colo visita a O'Higgins por la cuarta fecha de la Liga de Primera.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTColo Colo visita a O'Higgins por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

Continúa la cuarta fecha de la Liga de Primera: O’Higgins recibe a Colo Colo en el estadio El Teniente de Rancagua, con el Cacique de menos a más en la temporada y los celestes con un ojo puesto en la revancha de Copa Libertadores.

Colo Colo vs. O’Higgins: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Colo Colo dejó atrás el debut con caída frente a Deportes Limache (3-1) y se recompuso con victorias frente a Everton (2-0) y La Calera (1-0). Eso sí, el entrenador Fernando Ortiz aún no termina por convencer y tiene tarea.

Por su parte, los celestes se impusieron en la ida contra Bahía (1-0) y esperan por la revancha válida por la segunda fase previa de la Copa Libertadores. Por esta razón se espera que el DT, Lucas Bovaglio, se guarde algunas armas ante el Cacique.

“Terremoto” Cejas lapidario con el presente de Fernando Ortiz: “Es una obligación pelear…”

Minuto a minuto: O’Higgins vs. Colo Colo

Formación de O'Higgins

Lucas Bovaglio confirmó el once titular de los celestes contra Colo Colo:

Así luce el estadio El Teniente

Veraniego sábado en Rancagua: O'Higgins comparte una linda postal de cómo luce el estadio El Teniente en la previa del partido contra Colo Colo.

Los citados de O'Higgins y Colo Colo

¿Dosifica O'Higgins?

O'Higgins enfrenta a Colo Colo con Bahía a la vuelta de la esquina. En la previa del duelo, el entrenador Lucas Bovaglio manifestó que "es probable que varios jugadores repitan el sábado. Aún queremos esperar unas horas concentrados, pero es muy probable que para el partido varios de los que jugaron el miércoles salten al césped frente a Colo Colo. (....) Intentamos que el rival se amolde a nosotros y no nosotros cambiar por el rival".

Sensible baja en Colo Colo

Cabe recordar que Colo Colo lamenta la ausencia obligada de Javier Correa, quien presenta problemas físicos. Eso sí, Lautaro Pastrán está entre los citados por primera vez con oportunidad de hacer su debut en el Cacique.

Probable formación de Colo Colo

De no mediar contratiempos de último minuto, Colo Colo formará con Fernando de Paul al arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez en mediocampo; Leandro Hernández, Claudio Aquino y Maximiliano Romero en delantera.

Tabla de posiciones

¿Duelo de seis puntos para meterse bien arriba? Así están Colo Colo y O'Higgins en la tabla a espera del partido:

¡Comenzamos la previa!

¡Buenas tardes redgoleras y redgoleros! Nos ponemos a punto para el esperado partido entre Colo Colo y O'Higgins, con el Cacique como visita en Rancagua. Acompáñanos en la previa y durante el partido con resultado e incidencias minuto a minuto.

