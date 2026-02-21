Continúa la cuarta fecha de la Liga de Primera: O’Higgins recibe a Colo Colo en el estadio El Teniente de Rancagua, con el Cacique de menos a más en la temporada y los celestes con un ojo puesto en la revancha de Copa Libertadores.

Colo Colo dejó atrás el debut con caída frente a Deportes Limache (3-1) y se recompuso con victorias frente a Everton (2-0) y La Calera (1-0). Eso sí, el entrenador Fernando Ortiz aún no termina por convencer y tiene tarea.

Por su parte, los celestes se impusieron en la ida contra Bahía (1-0) y esperan por la revancha válida por la segunda fase previa de la Copa Libertadores. Por esta razón se espera que el DT, Lucas Bovaglio, se guarde algunas armas ante el Cacique.

Minuto a minuto: O’Higgins vs. Colo Colo