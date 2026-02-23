Universidad de Chile pasa por un pésimo momento futbolístico en la cancha, pero fuera de ella tampoco hay respuestas, donde no hubo declaraciones desde Azul Azul tras el empate ante Deportes Limache.

Por lo mismo, uno de los pocos que sacó la voz fue Juan Pablo Pavez, un disidente dentro de la mesa que lidera Michael Clark en la concesionaria, quien hizo un radical llamado.

En ese sentido, asegura que, siendo parte de la mesa, no tiene cómo saber de decisiones, como una eventual salida de Francisco Meneghini, dejando en claro que todo se hace puertas adentro en el grupo que lidera.

“No tengo idea, estoy totalmente out en temas de daciones futbolísticas de hace rato, por lo que puedo dar mi opinión general”, lanzó en conversación con el programa “Rayando el CDA”.

Juan Pablo Pavez saca la voz en Azul Azul.

Juan Pablo Pavez llama a los hinchas de la U

Juan Pablo Pavez quedó como una isla en medio de Azul Azul, siendo casi el único disidente, acompañado con los directores de la Universidad de Chile, por lo mismo se atreve a sacar la voz, donde pide que es el momento que aparezcan los verdaderos dueños a poner la cara.

“Yo estoy en contra de un montón de cosas que están pasando en el club y son más importantes que el tema futbolístico. Lo extra, en eso nos jugamos el partido, en todo lo que está en tribunales que es atroz, dantesco y en mi punto de vista es donde tiene que esta el énfasis porque el fútbol esconde las cosas para bien o para mal”, explicó a Rayando el CDA.

“¿Sabes qué? Más que Michael Clark, él es un peón en este cuento, los que están detrás son los importantes. No hablemos más de Clark, es un engranaje más en el sistema, pero hay personas más importantes que está atrás, que hacen todo lo habido por mantenerse en el club donde llegaron en forma extraña. Clark va a salir y van a quedar los mismos y van a seguir los personajes que todos hablamos, que todos conocemos y que todos se hacen los tontos”, finalizó.

