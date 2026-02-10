Una nueva denuncia tiene entre las cuerdas al presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, que fue presentada por el grupo Toesca por fraude por $40.000 millones en contra de los ex directores de Sartor, la que es liderada por un director de Colo Colo.

Así lo detalla el diario La Tercera, quienes entregaron nuevos detalles de la acusación en Tribunales, donde aparece Carlos Cortés como el abogado que lleva adelante el proceso.

“En concreto, la querella -presentada este miércoles por el abogado Carlos Cortés – está dirigida en contra de Sergio Yáñez Astete, Pedro Pablo Larraín Mery, Miguel Luis León Núñez, Mauro Valdés Raczynski, Óscar Alejandro Ebel Sepúlveda, Michael Mark Clark Varela y Alfredo Ignacio Harz Castro”, explican, mencionando al integrante de Blanco y Negro.

“La acción judicial los acusa por los delitos de administración desleal; entrega información falsa al mercado; y negociación incompatible”, detallan en el resumen.

Carlos Cortés es abogado y director en Blanco y Negro.

ver también La CMF confirma el castigo en contra de Michael Clark: ¿Seguirá de presidente en U de Chile?

Carlos Cortés lidera denuncia contra el presidente de la U

Carlos Cortés es recordado por una pelea a combos en pleno directorio de Blanco y Negro con Aníbal Mosa, donde obtuvo un protagonismo para los hinchas de Colo Colo por su altercado.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, ahora es el abogado que lleva adelante una nueva denuncia en contra del grupo Sartor y su ex directores, donde está apuntado el actual presidente de Azul Azul, Michael Clark.

“Como fraude o esquema Ponzi” fue catalogada esta nueva denuncia contra el grupo, lo que salpica nuevamente a la cabeza de Universidad de Chile, la que tendría su origen en “el fraude en Ecapital”, según precisa el citado medio.

El mandamás de los azules ha enfrentado una serie de denuncias, como la de la CMF que lo castigo con una gravísima multa de 2.500 millones, además inhabilitación del cargo por 5 años, pese a que Clark siguió un proceso de defensa en la justicia.

Publicidad

Publicidad