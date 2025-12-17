Un nuevo revés sufrió el presidente de Azul Azul, Michael Clark, en su apelación con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde nuevamente se confirma que deberá dejar Universidad de Chile.

Luego de ser castigado por la entidad, tras la investigación del grupo Sartor a una gravísima multa de 2.500 millones, además inhabilitación del cargo por 5 años, el mandamás siguió un proceso de defensa.

El mismo Clark confirmó la apelación en el duelo ante Coquimbo Unido, dejando en claro que de no mediar una respuesta favorable, seguiría el rumbo ante la justicia.

Un camino que deberá tomar, luego de que la CMF mantuvo los castigos en su contra, luego de volver a revisar los antecedentes y su defensa.

Michael Clark confirmó que no dejará la presidencia, hasta que la justicia se lo pida. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué dijo la CMF de la apelación de Michael Clark?

Fue el diario El Financiero que confirma la resolución de la CMF, donde dejan en claro que Michael Clark recibió una nueva negativa en su defensa por el caso Sartor.

“CMF rebaja parte de las multas a exdirectores y exgerente general, pero mantiene históricas sanciones a Larraín y Michael Clark”, titula el mencionado medio.

En ese sentido, en la situación del presidente de Azul Azul dejan en claro que se mantendrán las gravísimas sanciones, por lo que nuevamente su cargo queda en duda en lo más alto de Universidad de Chile.

“Rechazar en todas sus partes la reposición interpuesta por Michael Mark Clark Varela en contra de la Resolución Exenta N°11.869 de fecha 13 de noviembre de 2025, manteniendo la sanción de multa de 65.000 Unidades de Fomento; y la sanción accesoria de inhabilidad temporal por 5 años, para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de las entidades descritas en el artículo 36 y en el inciso primero del artículo 37 del DL N°3.538 de 1980”, detallaron.

