Universidad de Chile ha vivido tensos días luego de la decisión del técnico Gustavo Álvarez, quien puso punto final a su ciclo al mando de los azules, pese a tener contrato por un año más.

En ese sentido, el argentino manifestó tener diferencias con el objetivo de la dirigencia de Azul Azul con el plantel, por lo que los invitó a buscar un entrenador que vaya en la misma dirección.

Algo que esta jornada toma otro rumbo, luego de una información revelada por el periodista Fernando Tapia, quien destapó movimientos de Victoriano Cerda y Marcelo Pesce en el caso Sartor, que hicieron al técnico buscar una salida.

En ese sentido, deja en claro que ambos personajes realizaron una serie de movimientos para desaparecer en la investigación, alejándose del centro de la polémica con la U, lo que también golpeó a Álvarez.

Gustavo Álvarez dijo que sus objetivos no iban de la mano con la dirigencia de la U. Foto: MARCO VAZQUEZ/Photosport

ver también La U se complica: el único candidato que sigue en pie para reemplazar a Gustavo Álvarez como DT

¿Qué pasó en la interna de la U que golpeó a Álvarez?

Fue en el programa “Pauta de Juego” donde Fernando Tapia explicó la situación, primero con información, según sus palabras, confirmada por altas fuentes y que explican en el fondo algunos movimientos entre las sombras en Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“Pasó que se apersonaron juntos, Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, esto para tratar de evitar que esto escale. Toesca (administradora de fondos) se da cuenta que participaron en la triangulación (en la compra de Azul Azul), ocuparon dineros que Sartor se los prestó a ustedes en sus empresas. Están en el corazón del caso Sartor. Se apersonaron, fueron juntos y le dijeron: ¿Cuánto debemos?”, explicó.

“El objetivo es que no escale a lo judicial, sacaron los cálculos: 6 millones de dólares en un puro zarpazo. Es un calculo que hace el liquidador y luego la administradora de fondos de dineros que tuvieron que llegar a otro destino. Cerda y Pesce saldaron su deuda con el caso Sartor, lo cual implica que ellos reconocen que estaban involucrados”, finaliza.

Gustavo Álvarez fue acercado por los dirigentes de Huachipato a la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

Publicidad

ver también U de Chile acusa el golpe con Renato Paiva: corre la lista de favoritos para ser entrenador

La teoría que salpica a Gustavo Álvarez

El mismo Fernando Tapia asegura que con esta información se puede sacar conclusiones, esta vez para buscar la verdad de la repentina salida de Gustavo Álvarez de la U.

“Esto fue coincide con el tema de Álvarez, recordemos que quien lo trae era el dueño de Huachipato y el controlador. Yo hago suposición y especulación que tengo todo el derecho: tu me contratas y tu te vas y te alejas, me voy contigo o prefiero no quedarme. ¿Quién manda en Azul Azul?”, explicó.

“Pueden haber cosas más potentes en la salida de Gustavo Álvarez, porque se van los que lo llevaron a la U y se puede especular”, finalizó.

Publicidad