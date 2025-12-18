Universidad de Chile acelera en las gestiones para encontrar un reemplazante para el técnico Gustavo Álvarez, donde hay un equipo que se les adelantó por el gran favorito.

Así al menos lo dejan en claro en el diario El Mercurio, quienes aseguran que Renato Paiva está muy cerca de llegar a un acuerdo con la selección de Perú, algo que desanimó las conversaciones en el Centro Deportivo Azul en pleno mercado de fichajes.

“Renato Paiva fue uno de los nombres que se mencionaron como posible reemplazante. Sin embargo, el ex-Botafogo está muy cerca de ser anunciado como técnico de la selección de Perú”, explican.

“Para Azul Azul el nuevo entrenador debe estar empapado de la realidad chilena y el portugués estaba lejos de cumplir esa condición”, detalla, donde dejan en claro que la lista corre: Francisco Meneghini o Martín Anselmi.

La U está tras Martín Anselmi, quien ya tuvo un paso por el fútbol chileno.

¿Meneghini o Anselmi como DT en la U?

Universidad de Chile hace correr la lista de favoritos, ante la arremetida de Perú con Renato Paiva, por lo mismo, según el medio citado ahora los esfuerzos serán por otros nombres.

“Por lo mismo, el argentino Francisco Meneghini mantiene una elevada cuota de opciones. Paqui aún no renueva con O’Higgins, para empezar. Además tiene conocimiento de la U como institución -fue ayudante de Sebastián Beccacece en 2016-, también del torneo local y acaba de cumplir una buena campaña con los celestes, a los que llevó a la Copa Libertadores con muchos futbolistas de a cantera”, explicaron.

Por otro lado, su compatriota, el argentino Martín Anselmi es otro que tiene la U a mano para convertirse en su entrenador, con un último historial que seduce al directorio de Azul Azul.

“Martín Anselmi es otro de los que suman votos. En Chile registró un discreto paso por Unión La Calera, en 2021, pero después se fue vitaminizando su hoja de vida: el año siguiente ganó la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, posteriormente firmó con Cruz Azul (donde estableció un récord de puntos en la fase regular) y llegó al Porto, al que dirigió en el último Mundial de Clubes”, finalizan.

