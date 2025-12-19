La teleserie de Gustavo Álvarez y la U de Chile vive una jornada clave este viernes. El técnico no quiere seguir al mando del Romántico Viajero pero no renunciará, lo que obliga al club a buscar una manera de sacarlo.

Si bien le devolvió el alma a un gigante dormido, el nuevo fracaso en la Liga de Primera le dejó claro al DT que es momento de dar un paso al costado. Sin embargo, esto mientras presiona al club a negociar un acuerdo, algo por lo que ya perdieron la paciencia.

Y es que si bien parecía que las conversaciones iban avanzando lento pero seguro, en las últimas horas en el Centro Deportivo Azul se aburrieron. De hecho, le remarcaron que si quiere partir, puede hacerlo pero ayudando en lo económico. O más que ayudar, haciéndose responsable de su decisión.

La U presiona a Gustavo Álvarez para que se vaya solo

En la Universidad de Chile ya no están para perder el tiempo con un técnico que se sacó solo de su cargo. Gustavo Álvarez dejó claro su deseo de partir, pero en el Romántico Viajero apostarán todo a un ultimátum.

Gustavo Álvarez puede dejar la banca de la U este viernes y a la fuerza. Foto: Photosport.

En el programa De fútbol se habla así de DSports el periodista Marco Escobar le puso un plazo límite a la negociación. “Mañana se define la salida de Gustavo Álvarez“, remarcó.

Pero inmediatamente se sumó su colega Herman Chanampa, quien soltó una bomba sobre la postura que ha tomado la U al respecto. “Si paga, se va. Si no paga, el señor Álvarez no se va. Acá no es un desorden, él está esperando“.

Ante las dudas que generó su lapidaria versión, el periodista insistió en su punto, apoyado en lo que se conversa en el CDA. “En la U dicen que si paga, se va. Si no, no. Pareciera que él quedó como la víctima“, sentenció.

Cabe recordar que el entrenador mantiene un contrato vigente por toda la temporada 2026, por lo que el club quiere que respete su contrato. Eso sí, su polémica conferencia de prensa pidiendo que busquen un reemplazante sigue generando un ruido que nadie esperaba.

Gustavo Álvarez puede concretar en las próximas horas su salida de la U, pero haciendo un esfuerzo económico desde su bolsillo. El Bulla no soltará al DT y le deja en sus manos la chance de partir como quiere, pero sin gastar nada extra.

¿Cuáles son los números de Gustavo Álvarez en la U?

Gustavo Álvarez puede dejar la banca de la U luego de haber dirigido un total de 93 partidos oficiales en dos años. En ellos consiguió 53 triunfos, 20 empates y 20 derrotas, con 178 goles a favor y 85 en contra. Fue campeón de Copa Chile y Supercopa 2024.