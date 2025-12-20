Más allá de que no pudiera conquistar la Copa Intercontinental en Qatar, no caben dudas de que el 2025 se convirtió en el mejor año en la carrera para el volante chileno Erick Pulgar, donde ganó casi todo torneo que disputó con Flamengo.

Pese a que tuvo una larga lesión que se provocó en el Mundial de Clubes y que le tuvo un largo tiempo fuera de las canchas, el antofagastino volvió para ser titular indiscutido y conquistar este año tres títulos locales más otros tres internacionales.

Logros que no sólo le permiten a Pulgar recibir reconocimientos, como el del mejor futbolista chileno en el extranjero para el Círculo de Periodistas Deportivos, ya que el propio volante del Flamengo decidió inmortalizar este 2025 en su cuerpo.

Erick Pulgar inmortaliza en su cuerpo su año en Flamengo

Tras volver de su paso por Qatar, el nacional fue hasta el reconocido tatuador brasileño Lucas Maffei, donde le solicitó poner en su pierna derecha la media docena de títulos que conquistó con la camiseta rubronegra en 2025.

Fue así que le dibujó en su músculo gastrocnemio el Campeonato Carioca, Supercopa de Brasil, Brasileirao, Copa Libertadores, Copa Interamericana y FIFA Challenger Cup que ganó Pulgar con Flamengo, además de una escena de los hinchas subiéndose al bus del equipo previo a la definición en Lima.

“Existen momentos que marcan la carrera de un artista, y este seguramente es uno de ellos. Gracias por dejarme eternizar en tu piel ese momento hermanito”, fue el mensaje que el tatuador le dedicó al chileno. Se hizo viral el clip en Brasil.

Los números del antofagastino en 2025

Más allá de los seis títulos que conquistó Erick Pulgar con Flamengo, entre torneos locales e internacionales disputó un total de 40 encuentros, con 3.106 minutos en cancha, donde convirtió un gol y recibió 14 tarjetas amarillas.

