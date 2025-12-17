Erick Pulgar es una de las figuras más importantes de un Flamengo que ha tenido un 2025 brillante. Sin embargo, en un equipo de esta envergadura, la competencia aumenta en cada temporada.

El Mengao ha tenido uno de los años más exitosos de su historia, ganando Copa Libertadores y Brasileirao. Difícilmente puedan tener un rendimiento mejor, pero la dirigencia del equipo ya trabaja en seguir potenciando al plantel que dirige Filipe Luís.

El arribo que complica a Pulgar en Flamengo

Pese a algunos problemas físicos que vivió a mediados de 2025, Erick Pulgar logró recuperarse, volver más fuerte y ser pieza fundamental del Flamengo campeón de todo. Filipe Luís confía a ciegas en las condiciones del volante chileno.

En un equipo del nivel del Mengao, cada año llegan los mejores jugadores no solo de América, sino que también de Europa, para mantener el nivel a tope de sus jugadores. Ahora, la dirigencia tiene planeado el arribo de una perla del fútbol brasileño.

De acuerdo a Bolavip Brasil, Flamengo está detrás de los pasos de Breno Bidon. El centrocampista de 20 años milita en Corinthians y fue campeón del último Sudamericano Sub 20 con la Canarinha. Los cariocas están dispuestos a pagar 15 millones de euros por la joven promesa.

En el Mengao tienen claro el panorama. Buscan darle salida a Allan para que Bidon llegue a competir por el puesto con Pulgar. El plan es que el joven de 20 años muestre un buen rendimiento y pueda ser vendido al fútbol europeo, así recuperar el dinero que le tendrán que pagar al Timao.

Erick Pulgar con el título del Brasileirao. Imagen: Getty

De esta manera, Erick Pulgar tendrá una dura lucha para ser titular en el 2026. Claro que esto no es nuevo para el antofagastino, ya que desde su arribo a Flamengo en 2022, siempre ha debido pelear por una camiseta y a la larga, siempre es el que termina jugando pese a los refuerzos millonarios. Ante Breno Bidon, será una linda disputa por el mediocampo.