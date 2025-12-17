Es tendencia:
Erick Pulgar recibe respaldo de Alexis Sánchez para la final de la Copa Intercontinental: “Sangre del norte”

En Brasil destacaron el mensaje que le mandó Alexis Sánchez al volante nacido en Antofagasta que se mide este miércoles ante PSG.

Por Felipe Pavez Farías

Alexis le tiró toda la buena onda a Pulgar en la final de la Continental
© photosportAlexis le tiró toda la buena onda a Pulgar en la final de la Continental

Flamengo enfrenta el partido más importante del año este miércoles por la Copa Intercontinental. El cuadro brasileño tras sortear las fases previas, llegó a la final donde se medirá ante PSG que viene de ser campeón de la Champions League. 

El ganador de la Copa Libertadores presentará formación estelar y se contempla que Erick Pulgar será titular desde el arranque. El chileno es pieza fundamental en la formación de Filipe Luis y está tarde en el Ahmad bin Ali Stadium de Qatar. 

En Brasil es el partido más importante de la jornada y prácticamente de la temporada ya que uno de sus representantes puede batir a un gigante del viejo continente. Pero además destacaron el apoyo que recibió el volante nacional y directamente de la generación dorada. 

Esto tuvo relación con las palabras de Alexis Sánchez a Erick Pulgar y que respaldó la labor del volante nacional que es inamovible del once estelar. “Feliz por tí, de corazón, desde el primer día que te vi en Antofagasta con apenas 16 años, como has crecido (…) Sangre del norte, flaco”, recalcó en su minuto el delantero del Sevilla. 

El medio Lance destacó que este mensaje de Alexis fue enviado a Pulgar tras ganar la Copa Libertadores y que sigue de cerca el presente del Flamengo. Incluso deslizaron que le entregaría el liderato para la selección chilena. 

¿A qué hora es Flamengo vs PSG?

Este miércoles 17 de diciembre se juega la final de la Copa Intercontinental en Qatar. Flamengo se mide ante PSG en partido pactado a las 14:00 horas de Chile. 

Flamengo disputará por tercera ocasión está definición. Anteriormente en 1981 la ganó al Liverpool por 3-0. Luego en 2019 la perdió justamente ante el cuadro inglés por 1-0. En tanto los franceses disputará por primera ocasión este torneo. 

El duelo que tendrá a Erick Pulgar como protagonista será transmitido por DSports y también estará disponible vía streaming por su aplicación DGO. 

