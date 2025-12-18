Colo Colo empieza a armar su plantel para el 2026. Uno de los nombres que tienen en la órbita es el de Damián Pizarro, que n es considerado en el Le Havre de Francia y quiere tener ritmo nuevamente.

¿Es buena idea que regrese al Monumental? Manuel Neira, quien muchas veces fue hijo pródigo del Cacique pues sumó varios pasos en el elenco que se formó, asegura que retornar es buena idea.

“Por ser de la cantera tiene más opciones. A mí por ejemplo me pasó, volví y relancé mi carrera. Dar un paso atrás no es mala decisión. Es buena idea“, sostuvo Manolete en entrevista con Redgol.

Piensa que eso le servirá “para jugar, tener confianza, que te mire la selección. Ya tiene contrato en Europa, venir a préstamo para jugar, ganar minutos es una buena opción”.

Damián Pizarro puede encontrarse otra vez con Vidal en Colo Colo

Damián Pizarro se acercará a la selección según Neira

Sostiene Neira que Damián “es un gran jugador, una gran persona. Lamentablemente no dio el ancho en Europa, pero es joven y puede relanzar su carrera en Colo Colo”.

Publicidad

Publicidad

Entiende que en el elenco albo “necesitamos un delantero y Damián puede ocupar ese puesto sin ningún problema”, aunque sabe que tendrá una dura competencia con Javier Correa.

ver también Hijo de histórico goleador de Colo Colo le da nuevo título a los albos en infartante final ante la U

“Son jugadores similares con Correa, son de las mismas características, pero si viene a Colo Colo se acercará a la selección“, señala Manolete.

“Es un punto que él también debe pensar, porque ahora está lejos. Aquí va a tener una chance real de regresar a la Roja”, cerró el delantero que maravillaba con su definición.

Publicidad