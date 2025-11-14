Es tendencia:
Colo Colo

Ex Colo Colo sufre violento robo de su auto en Colina: El hecho se dio en un local de comida rápida

El ex delantero Manuel Neira fue atacado mientras esperaba a su hijo de 18 años en Chamisero, sector de Chicureo.

Por Patricio Echagüe

Carabineros logró recuperar el auto de Manuel Neira.
© Photosport.Carabineros logró recuperar el auto de Manuel Neira.

Manuel Neira fue víctima de un violento robo de su auto en Colina. El ex Colo Colo estaba estacionado en un local de comida rápida cerca de las 23:00 horas mientras esperaba a su hijo de 18 años en Chamisero, sector de Chicureo.

De acuerdo a información entregada por Carabineros, el mundialista de Francia 1998 fue abordado por sujetos que portaban armas de fuego, quienes lo obligaron a bajar de su auto marca Mercedes Benz.

Los delincuentes huyeron en el vehículo, aunque por suerte minutos más tarde fueron interceptados por la fuerza policiaca en la calle Los Damascos con Pedro Aguirre Cerda, en Huechuraba. Ahí, los sujetos abandonaron el auto para huir a pie.

Manuel Neira sufre violento robo

Lo más traumático de la escena fue que los delincuentes, al momento de comenzar robar el vehículo, no se habían percatado que al interior del auto estaba el hijo menor de Manolete. Por lo mismo, el ex delantero gritó desesperado que le permitieran bajar.

Manuel Neira estaba con sus hijos al momento de ser atacado por los delincuentes. | Foto: Photosport.

Manuel Neira estaba con sus hijos al momento de ser atacado por los delincuentes. | Foto: Photosport.

Afortunadamente la situación no pasó a mayores y el automóvil pudo ser recuperado, aunque sin detenidos registrados. La Fiscalía de Primeras Diligencias Centro Norte fue la que recibió la denuncia y comenzó el trabajo investigativo a equipo especializado de Carabineros.

La historia de Manuel Neira en Colo Colo

Manuel Neira jugó un total de 159 partidos con la camiseta de Colo Colo, donde anotó 63 goles. Con los albos ganó una Copa Chile (1994) y dos torneos de Primera División (Clausura 1997 y Clausura 2002).

