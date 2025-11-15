Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Internacional

Chile vs Rusia EN VIVO: minuto a minuto, goles y jugadas del amistoso de la selección chilena

La Roja visita Sochi para medirse ante el combinado local, en un duelo que puede marcar el destino del DT en la banca.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
La Roja sale a la cancha en suelo ruso.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa Roja sale a la cancha en suelo ruso.

Tras derrotar a Perú en el último duelo amistoso, la selección chilena sigue tomando forma y ahora sale del continente para otro apretón. Esta vez, visita a Rusia en un duelo que promete.

Es que Nicolás Córdova sigue al mando del equipo y con distintos titulares probando en la semana, busca el recambio con miras al Mundial 2030. Valores extranjeros y figuras del medio local marcan la pauta, con la Generación Dorada totalmente borrada.

El DT llega cuestionado tras su ciclo en el Mundial Sub 20, donde fue eliminado tempranamente, por lo que ante Rusia se juega un partido aparte si sueña con seguir al mando. Pese a eso, el nombre de Manuel Pellegrini sigue ilusionando a los hinchas.

Minuto a minuto del partido:

Publicidad

LA ROJA EN CANCHA

Los debutantes y algunos consagrados reconocer el terreno de juego en Sochi. Acompañados por Ben Brereton, los más jóvenes pisan el césped ruso

Tweet placeholder

VIDEO MOTIVACIONAL

Con la vibra en alto, el camarín de la Roja prepara los últimos trabajos para salir a la cancha a buscar el triunfo en suelo internacional, ante Rusia.

Tweet placeholder

ASÍ PALPITAN EL DUELO LOS CHILENOS

La selección chilena respira optimismo con miras al partido contra Rusia. Con una sonrisa de oreja a oreja ya figuran en el imponente estadio de Sochi.

Tweet placeholder

¿POR QUÉ NO VA CITADO PULGAR?

Nicolás Córdova salió al paso de las críticas por no nominar a Erick Pulgar a los amistosos, tras su gran presente en Flamengo. El DT de la Roja dijo en su explicación que "es súper simple, estuvo lesionado tras el Mundial de Clubes y eso lo tuvo mucho tiempo parado".

¡CHILE VA DE BLANCO!

Ante las especulaciones de que estrenaría la nueva camiseta roja con Adidas, finalmente la Roja vestirá de blanco ante Rusia, por lo que los locales mantendrán su equipación habitual.

Tweet placeholder
Publicidad

SORPRESAS EN LA FORMACIÓN CONFIRMADA

Nicolás Córdova golpeó la mesa con la formación de Chile y dejó afuera a valores como Lucas Cepeda. Además, confirmó a Iván Román en defensa, uno que pedían a gritos los hinchas.

Tweet placeholder

NUEVA CAMISETA A LA VISTA

En la previa del partido ante Rusia, se dio a conocer la nueva piel de la Roja con miras al próximo proceso clasificatorio. La camiseta ya fue presentada a los medios, aunque ante Rusia el equipo nacional irá de blanco.

Tweet placeholder

BUENOS DÍAS, ¡REDGOLEROS!

La selección chilena salta a la cancha en un nuevo amistoso con miras al recambio del Mundial 2030. El equipo de Nico Córdova visita a Rusia, en Sochi, donde espera hasta última hora la decisión del XI estelar.

Tweet placeholder
Lee también
Con una sorpresa: la formación de la Roja contra Rusia
Selección Chilena

Con una sorpresa: la formación de la Roja contra Rusia

Córdova se vuelve loco: la Roja tendrá una formación inédita ante Rusia
Selección Chilena

Córdova se vuelve loco: la Roja tendrá una formación inédita ante Rusia

¿Sorpresas? La formación de Chile para el amistoso ante Rusia
Selección Chilena

¿Sorpresas? La formación de Chile para el amistoso ante Rusia

Hora y dónde ver Garin vs Barrios en el Challenger de Montevideo
Tenis

Hora y dónde ver Garin vs Barrios en el Challenger de Montevideo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo