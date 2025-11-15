Tras derrotar a Perú en el último duelo amistoso, la selección chilena sigue tomando forma y ahora sale del continente para otro apretón. Esta vez, visita a Rusia en un duelo que promete.

Es que Nicolás Córdova sigue al mando del equipo y con distintos titulares probando en la semana, busca el recambio con miras al Mundial 2030. Valores extranjeros y figuras del medio local marcan la pauta, con la Generación Dorada totalmente borrada.

El DT llega cuestionado tras su ciclo en el Mundial Sub 20, donde fue eliminado tempranamente, por lo que ante Rusia se juega un partido aparte si sueña con seguir al mando. Pese a eso, el nombre de Manuel Pellegrini sigue ilusionando a los hinchas.

Minuto a minuto del partido: