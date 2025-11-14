La insólita explicación de Córdova para no citar a uno de sus mejores jugadores: “era más importante…”

Este viernes, Nicolás Córdova conversó con los medios en la previa del partido amistoso que disputará ante Rusia este sábado en Sochi. El actual DT interino de La Roja abordó diversos temas de esta fecha FIFA, la nómina y otros puntos relevantes.

Durante la conferencia de prensa, a la que asistió el corresponsal de Redgol, Kenotrotamundos Skechers Fútbol, el también técnico de la sub-20 explicó las razones de la no nominación de Erick Pulgar, cuya ausencia del mediocampista central ha generado sorpresa incluso en Brasil, debido a que este es figura del Flamengo, próximo finalista de la Copa Libertadores.

El exjugador de Colo Colo y Parma, entre otros clubes de Italia, justificó la ausencia de Pulgar con una explicación insólita, considerando que el ex UC y Deportes Antofagasta no juega por la selección chilena desde octubre de 2024, cuando La Roja, dirigida entonces por Gareca, cayó 4-0 ante Colombia.

ver también Nicolás Córdova habla tras semanas de silencio luego del fracaso en el Mundial Sub 20: “Vamos en muy buen camino”

La insólita explicación de Córdova para no citar a Erick Pulgar

El director técnico explicó la ausencia de Erick Pulgar basándose en tres puntos principales: su estado físico, la oportunidad para otros jugadores y la relevancia de sus compromisos en el club por sobre la selección.

El director técnico señaló en primer lugar que: “Lo de Erick es súper simple, estuvo lesionado tras el Mundial de Clubes y eso lo tuvo mucho tiempo parado”, comenzó diciendo.

Posteriormente, y a pesar de que el ente rector del fútbol prioriza a las selecciones en las fechas FIFA, agregó: “Ahora está siendo regular, pero es una oportunidad para ver a otros jugadores. Erick está consolidado, poniéndose en buena forma, además tiene un partido importante en Sudamérica (final de Libertadores) y era más importante para él quedarse en su club, para participar en una final”.

Publicidad

Publicidad

Córdova justificó la ausencia de Pulgar por, entre otras cosas, la importancia de los partidos de Pulgar en el Flamengo. (Foto: Michael Reaves/Getty Images)

Finalmente, Córdova advirtió que el nombre de Pulgar sigue considerado para futuras convocatorias, agregando que: “Es un jugador que está insertado en la selección” cerró.

Publicidad