En Brasil celebran: Fue campeón de América con La Roja y sigue marginado por Córdova

El único chileno que disputará la final de la Copa Libertadores será Erick Pulgar. El ex mediocampista de Deportes Antofagasta y Universidad Católica avanzó al duelo decisivo del torneo continental junto a Flamengo, luego de superar en semifinales a Racing Club de Argentina por un global de 1-0.

Pulgar se ha consolidado como una de las grandes figuras del “Mengao”, recibiendo constantes elogios de los hinchas y de la prensa brasileña por su regularidad y nivel en el mediocampo.

Sin embargo, el nombre del volante volvió a ser noticia en Brasil, aunque esta vez por una razón ajena a la Libertadores: la decisión de Nicolás Córdova de no incluirlo en la nómina de La Roja para los amistosos ante Rusia y Perú, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Una determinación que causó sorpresa entre la fanaticada carioca.

La hinchada del Flamengo celebra la NO nominación de Pulgar

A través de X (antes Twitter), varios fanáticos del Flamengo celebraron la ausencia del chileno en la convocatoria, felices de poder contar con él para los partidos claves del Brasileirao.

La periodista brasileña Mônica Alves fue una de las primeras en reaccionar, citando la publicación oficial de La Roja y escribiendo: “Erick Pulgar quedó fuera de la convocatoria de Chile para los amistosos contra Rusia y Perú.”

Los comentarios no tardaron en llegar, con respuestas en portugués que decían “Gracias a Dios” , reflejando el alivio de los hinchas por no perder al mediocampista durante la doble fecha FIFA.

También se sumó el relator de radio Globo, Renan Moura, quien comentó sorprendido: “Es increíble que Erick Pulgar no haya sido convocado. Chile se quedó fuera del Mundial con una de las peores campañas. Mejor para Flamengo, que podrá contar con el mediocampista durante la fecha FIFA.”

Sus palabras fueron rápidamente celebradas por los seguidores del “Fla”, quienes respondieron con expresiones como “Excelente”, “Amén” , además de otros mensajes de aprobación.

Finalmente, fue el turno de un hincha identificado como Daniel (@dcrf_fcbm), quien ironizó sobre la situación escribiendo: “Menos mal que los entrenadores de la selección chilena dejaron de convocar a Erick Pulgar tras la protesta de los aficionados. ¡Muchas gracias, fans chilenos! Jajaja.”

De esta forma, Erick Pulgar estará disponible en tres duelos para Flamengo por la Serie A de Brasil; ante Santos (09/11), Sport Recife (15/11) y el Clásico con Fluminense (19/11).