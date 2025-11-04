Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

El duro castigo que recibió Racing tras el recibimiento contra Flamengo en la Copa Libertadores

Las autoridades argentinas definieron un duro castigo a Racing por el recibimiento contra Flamengo en la Copa Libertadores.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Racing recibió un castigo por el recibimiento en Copa Libertadores
© ESPNRacing recibió un castigo por el recibimiento en Copa Libertadores

Desde todas partes del continente miraron el espectacular recibimiento de la hinchada de Racing durante la semifinal de vuelta contra Flamengo en la Copa Libertadores. Aunque la Academia no pudo remontar la llave en el Cilindro y quedó eliminada, la imagen sigue en el recuerdo.

Sin embargo, era de esperar que dicha exhibición cargada de pirotecnia y fuegos artificiales fuera castigada. Y la primera sanción llegó por parte de las autoridades argentinas. Específicamente, de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).

Este lunes por la noche, los medios de comunicación al otro lado de la cordillera confirmaron el severo castigo para Racing y el Cilindro. Se trata de una sanción de tres partidos sin público y otros tres en donde los hinchas no podrán portar bombos, trompetas ni banderas.

Este castigo implica en primera instancia que Racing, que en estos momentos está fuera la zona de play-offs del fútbol argentino, tendrá que jugar su último partido de local de la fase regular sin público. Será este sábado 8 de noviembre. Durísimo golpe para los dirigidos de Gustavo Costas.

Tweet placeholder
A lo Colo Colo 2006: la impactante salida de Racing ante Flamengo en Copa Libertadores

ver también

A lo Colo Colo 2006: la impactante salida de Racing ante Flamengo en Copa Libertadores

El castigo a Racing por el recibimiento en la Copa Libertadores

Desde Aprevide determinaron: “Disponer la clausura total, por los próximos tres (3) encuentros futbolísticos, de los sectores de populares, plateas, palcos y de cualquier otro espacio habilitado para albergar concurrentes en el Estadio “Presidente Perón” del Racing Club de Avellaneda, correspondientes a los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.) y a todo evento deportivo de concurrencia masiva“.

Publicidad

“Establecer que los próximos tres (3) encuentros futbolísticos posteriores a la sanción dispuesta en el artículo anterior, se desarrollarán sin la presencia de bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa“.

Cabe recordar que esto es aparte de la sanción que debe imponer Conmebol por el espectáculo vivido en el Cilindro de Avellaneda por la Copa Libertadores. El año pasado, River Plate pasó por algo similar. La Conmebol decidió sancionar al club con una multa de 145 mil dólares y la clausura del estadio por un partido.

Lee también
Hacen pebre a Piero Maza por su arbitraje: "Eran 10 minutos"
Copa Libertadores

Hacen pebre a Piero Maza por su arbitraje: "Eran 10 minutos"

Video: impactante salida a lo Colo Colo 2006 de Racing ante Flamengo
Copa Libertadores

Video: impactante salida a lo Colo Colo 2006 de Racing ante Flamengo

"Hay que invadir, total no te sancionan": argentinos aún lloran por la U
Internacional

"Hay que invadir, total no te sancionan": argentinos aún lloran por la U

¡La U quiere remecer el mercado fichando a este delantero!
U de Chile

¡La U quiere remecer el mercado fichando a este delantero!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo